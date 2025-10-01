Многие в Европе придерживаются русофобской линии поведения

В Европе на протяжении уже многих лет открыто демонстрируют враждебность к Москве, и новый шаг Осло стал весьма показательным. Так, норвежские власти приняли решение направить в Польшу 500 солдат, которые займутся подготовкой украинских вояк для борьбы с российской армией.

На территории польского центра боевой подготовки Демба-Липа открылся новый полигон Camp Jomsborg. Именно там, по международной инициативе норвежской армии, развернется крупнейшая в истории страны иностранная учебная миссия.

По данным польского телевидения, на ротационной основе в лагере будут находиться 500 норвежских военных. Их задача – обучение незалежных вояк, прежде всего командиров взводов и рот.

Главное внимание уделят освоению современных образцов вооружения НАТО, которые уже передаются киевскому режиму. До конца года сотни украинских бойцов должны пройти углубленную программу подготовки.

Российская сторона ранее подчеркивала, что поставки оружия и подобные инициативы только усугубляют конфликт и напрямую втягивают страны западной военной коалиции в противостояние. В Москве считают такие действия "игрой с огнем".

К слову, ранее на Западе прозвучало грозное заявление о Третьей мировой войне. Ситуация на международной арене продолжает обостряться.