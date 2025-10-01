В Раде пригрозили россиянам возмездием

В Раде пригрозили россиянам возмездием
Картинка: сгенерировано ИИ
Высокопоставленные украинцы очень стремятся "наказать" жителей нашей страны

Украинские власти продолжают высказываться в агрессивном тоне, обещая расправу над жителями России. На этот раз громкие заявления сделал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.

Политик сообщил, что решение ПАСЕ о создании международной комиссии по рассмотрению украинских жалоб якобы приближает "день возмездия" для россиян. Он назвал это шагом огромной важности и открытым сигналом, что антироссийский процесс будет набирать обороты.

Незалежный политик ранее уже отличался инициативами, которые вызвали широкий резонанс. Так, он обращался к властям Испании и Италии с требованием конфисковать недвижимость российского телеведущего Владимира Соловьева и блогера Анатолия Шария.

По его замыслу, виллы следовало превратить в так называемые "дома правды" – своеобразные резиденции для журналистов, которые являются "честными" по версии киевского режима.

Таким образом, киевские политики продолжают на всех уровнях подогревать антироссийскую риторику, с большим удовольствием используя международные площадки, чтобы сыпать угрозами идемонстрировать  планы мести.

К слову, ранее Норвегия пошла на жесткий шаг против России.

*включен в перечень террористов и экстремистов

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
