Украинские власти продолжают высказываться в агрессивном тоне, обещая расправу над жителями России. На этот раз громкие заявления сделал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.
Политик сообщил, что решение ПАСЕ о создании международной комиссии по рассмотрению украинских жалоб якобы приближает "день возмездия" для россиян. Он назвал это шагом огромной важности и открытым сигналом, что антироссийский процесс будет набирать обороты.
Незалежный политик ранее уже отличался инициативами, которые вызвали широкий резонанс. Так, он обращался к властям Испании и Италии с требованием конфисковать недвижимость российского телеведущего Владимира Соловьева и блогера Анатолия Шария.
По его замыслу, виллы следовало превратить в так называемые "дома правды" – своеобразные резиденции для журналистов, которые являются "честными" по версии киевского режима.
Таким образом, киевские политики продолжают на всех уровнях подогревать антироссийскую риторику, с большим удовольствием используя международные площадки, чтобы сыпать угрозами идемонстрировать планы мести.
