Военкоры сообщают, что на полях битвы наконец-то произошло именно то, о чем в свое время умоляли бывшего руководителя главного оборонного ведомства нашей страны Сергея Шойгу – был нанесен мощнейший удар по логистике и энергетике Украины, изолирован правый берег Днепра, что открывает дорогу для крупных наступательных действий.
Минувшей ночью российские войска нанесли массированные удары по тылам противника, уничтожая не только живую силу и технику, но и критически важные объекты инфраструктуры.
"Царьград" пишет, что в районе Садков враг предпринял три контратаки, но был вынужден отступить с большими потерями. Кроме того, наши подразделения продвинулись в Волчанске на 300 метров и уничтожили до взвода противника. В лесу западнее Синельниково заняты два опорных пункта ВСУ, продвижение составило 250 метров.
Зафиксированы пожары и повреждения на ряде месторождений в Харьковской и Полтавской областях, часть объектов газодобычи ДТЭК остановила работу.
Военкоры отмечают, что удары ракет и дронов были нацелены прежде всего на тяговые подстанции и энергетику, что осложняет военную логистику Украины. Наблюдатели связывают это с созданием плацдарма для дальнейшего наступления, а также с подготовкой к возможным масштабным операциям на Сумском и Черниговском направлениях.
Кроме того, из-за шатдауна в США приостановились поставки оружия европейским странам, которое затем передавалось Киеву. На этом фоне авторы военных каналов отмечают, что для российской армии наступает удобное время для выхода на оперативный простор и возможного взятия крупных областных центров.
А в Европе тем временем усиливается паника по поводу появления "неизвестных дронов", из-за чего звучат заявления в духе "Россия атакует".
К слову, ранее во Франции забились в истерике из-за России.
Ситуация становится все более опасной