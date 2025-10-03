Российские военкоры заявили о перерезании Днепра и мощном прорыве в зоне СВО

"Россия атакует": свершилось то, о чем умоляли Шойгу
Фото: соцсети
Ситуация на фронте заметно изменилась

Военкоры сообщают, что на полях битвы наконец-то произошло именно то, о чем в свое время умоляли бывшего руководителя главного оборонного ведомства нашей страны Сергея Шойгу – был нанесен мощнейший удар по логистике и энергетике Украины, изолирован правый берег Днепра, что открывает дорогу для крупных наступательных действий.

Минувшей ночью российские войска нанесли массированные удары по тылам противника, уничтожая не только живую силу и технику, но и критически важные объекты инфраструктуры.

"Царьград" пишет, что в районе Садков враг предпринял три контратаки, но был вынужден отступить с большими потерями. Кроме того, наши подразделения продвинулись в Волчанске на 300 метров и уничтожили до взвода противника. В лесу западнее Синельниково заняты два опорных пункта ВСУ, продвижение составило 250 метров.

Зафиксированы пожары и повреждения на ряде месторождений в Харьковской и Полтавской областях, часть объектов газодобычи ДТЭК остановила работу.

Военкоры отмечают, что удары ракет и дронов были нацелены прежде всего на тяговые подстанции и энергетику, что осложняет военную логистику Украины. Наблюдатели связывают это с созданием плацдарма для дальнейшего наступления, а также с подготовкой к возможным масштабным операциям на Сумском и Черниговском направлениях.

Кроме того, из-за шатдауна в США приостановились поставки оружия европейским странам, которое затем передавалось Киеву. На этом фоне авторы военных каналов отмечают, что для российской армии наступает удобное время для выхода на оперативный простор и возможного взятия крупных областных центров.

А в Европе тем временем усиливается паника по поводу появления "неизвестных дронов", из-за чего звучат заявления в духе "Россия атакует".

К слову, ранее во Франции забились в истерике из-за России.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
