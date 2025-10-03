Боевики продолжают кошмарить мирное население

В Курской области снова неспокойно – боевики ВСУ опять напали на гражданский объект. На этот раз их дрон атаковал торговый центр в слободе Белой Беловского района.

Руководитель области Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки ранения получили мужчина и женщина.

Он подчеркнул, что случившееся – это очередное доказательство того, как растет число жертв среди мирного населения из-за действий украинских головорезов. Пострадавшим оперативно оказали помощь, госпитализация не понадобилась.

Удар также пришелся по грузовому автомобилю, который оказался рядом с торговым объектом. Машина получила повреждения.

Жители приграничных районов Курской области все также остаются мишенью для "крылатых бойцов" и обстрелов. Украинская сторона регулярно наносит удары по гражданской инфраструктуре, стараясь посеять страх и дестабилизировать обстановку в регионе и в стране в целом.

Российские ПВО продолжают эффективно отражать атаки и сбивают большинство "летучих засланцев", однако угрозы для мирных граждан сохраняются.

К слову, ранее стало известно о серьезном прорыве в зоне спецоперации.