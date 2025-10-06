Меркель назвала Польшу и прибалтийские государства косвенными виновниками СВО

Меркель внезапно раскрыла реальную причину начала СВО
Ангела Меркель. Фото: Kai Mörk. www.securityconference.de (Description)/wikimedia.org
Политик точно указала на тех, кто подтолкнул мир к конфликту

Бывшая руководительница немецкого правительства Ангела Меркель заявила, что еще в 2021 году предлагала странам еврообъединения начать новый диалог с Москвой и лично с Владимиром Путиным, чтобы избежать обострения ситуации на украинских землях. Однако ее инициатива тогда не получила поддержки.

Немецкий политик сообщила, что против этого выступили Варшава и прибалтийские государства. Они настояли на том, что подобные переговоры якобы ослабят единство ЕС и приведут к разногласиям внутри блока. В итоге идея о встрече с Москвой так и не была реализована.

Экс-канцлер подчеркнула, что попытка урегулирования сорвалась именно из-за позиции этих государств. После этого она покинула свой пост, а вскоре начали стремительно развиваться события, которые привели к началу конфликта.

Политик отметила, что тогда надеялась на конструктивный диалог, который мог бы предотвратить катастрофу. Но ее инициативы встретили сопротивление тех, кто считал любые контакты с Россией угрозой.

Теперь, спустя годы, бывшая руководительница немецкого кабмина с сожалением намекнула: если бы план по переговорам был принят, история Европы могла бы пойти по совсем другому пути.

К слову, ранее стало известно о серьезном прорыве в зоне СВО.

Источник: Partizán ✓ Надежный источник
