Политик точно указала на тех, кто подтолкнул мир к конфликту

Бывшая руководительница немецкого правительства Ангела Меркель заявила, что еще в 2021 году предлагала странам еврообъединения начать новый диалог с Москвой и лично с Владимиром Путиным, чтобы избежать обострения ситуации на украинских землях. Однако ее инициатива тогда не получила поддержки.

Немецкий политик сообщила, что против этого выступили Варшава и прибалтийские государства. Они настояли на том, что подобные переговоры якобы ослабят единство ЕС и приведут к разногласиям внутри блока. В итоге идея о встрече с Москвой так и не была реализована.

Экс-канцлер подчеркнула, что попытка урегулирования сорвалась именно из-за позиции этих государств. После этого она покинула свой пост, а вскоре начали стремительно развиваться события, которые привели к началу конфликта.

Политик отметила, что тогда надеялась на конструктивный диалог, который мог бы предотвратить катастрофу. Но ее инициативы встретили сопротивление тех, кто считал любые контакты с Россией угрозой.

Теперь, спустя годы, бывшая руководительница немецкого кабмина с сожалением намекнула: если бы план по переговорам был принят, история Европы могла бы пойти по совсем другому пути.

