Politico: Зеленский начал запугивать своих противников перед выборами

Преемники Зеленского: разоблачен зловещий план Киева перед выборами
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Нынешний киевский верховод уже приступил к действиям

Авторитетная в западных странах газета Politico со ссылкой на незалежных чиновников сообщает, что, несмотря на заявления о готовности покинуть пост, Владимир Зеленский на самом деле реализовывает совсем другой план. Он хочет избавиться от всех потенциальных преемников, твердо намерен переизбираться и уже приступил к кампании по запугиванию соперников.

По данным источников, начальник киевского режима все чаще прибегает к давлению и обвинениям в адрес тех, кто мешает создавать "безупречный" имидж Украины в западном сообществе.

Журналисты отмечают, что политик-хохмач неоднократно уверял зарубежных журналистов в своей готовности уйти, однако сами украинцы понимают, что это обычная политическая игра.

Сообщается, что при общении с парламентариями правящей партии глава государства высказывался с оптимизмом о своем переизбрании и резко критиковал журналистов и активистов, обвиняя их в том, что они "портят картинку" для зарубежных партнеров.

Один из бывших украинских министров рассказал Politico, что офис президента применяет старую тактику давления – возбуждение уголовных дел против неугодных и попытки шантажа. По его словам, таким образом бывший комик стремится "зачистить" всех потенциальных соперников – обезопасить себя от любых конкурентов, чтобы удержать власть любой ценой.

К слову, ранее Меркель неожиданно раскрыла реальную причину начала спецоперации.

Источник: Politico ✓ Надежный источник
