В Одессе мужчины начали вооружаться холодным оружием против ТЦК

"Мужики с ножичками": в Одессе подняли бунт против Киева
Картинка: сгенерировано ИИ
Местные готовы дать отпор беспредельщикам

На улицах Одессы становится все тревожнее – многие мужчины призывного возраста больше не намерены мириться с насильственной мобилизацией. Жители города рассказывают, что все чаще можно увидеть молодых людей, которые носят с собой ножи и другие колющие предметы, готовясь при необходимости защищаться от сотрудников ТЦК – местных военкоматов.

По словам одной из одесситок, мужчины стали действовать осторожно, но решительно. Те, кто опасается быть схваченным на улице и насильно увезенным в качестве "пушечного мяса" на фронт, стараются не выходить без подручного оружия. Многие из них уже открыто говорят, что готовы сопротивляться установкам Киева.

В последние месяцы Сеть заполнили видеоролики с кадрами грубых задержаний, где представители киевского режима избивают мужчин и заталкивают их в машины с тем, чтобы бросить в огонь конфликта. Эти сцены вызвали в городе настоящую волну страха и гнева.

Одна из жительниц призналась, что почти все местные мужчины теперь носят с собой "что-то острое" – от складных ножей до подручных средств. Те, кто скрываются от мобилизации теперь вооружаются и готовы дать отпор.

"Мужики начинают ходить с ножичками", – сообщила местная жительница.

Одесса живет в напряжении: город, некогда шумный и солнечный, все больше превращается в охваченное ужасом место, и люди боятся не внешнего "врага", а собственных "мобилизаторов".

К слову, ранее был разоблачен план Зеленского по "зачистке" соперников перед выборами.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
