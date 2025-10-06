В Британии хорошо все продумали

Российская Служба внешней разведки заявила, что британские спецслужбы готовят новую антироссийскую провокацию, заодно стремясь втянуть в нее Поднебесную. По данным ведомства, Лондон задумал "двойной удар" – инсценировку, которая должна одновременно дискредитировать и Москву, и Пекин.

Как сообщили в русской разведке, незалежных боевиков, которые будут играть роль российских военных, собираются также снабдить китайским подводным оборудованием. Это снаряжение планируется якобы "обнаружить" при расследовании будущей диверсии, чтобы представить КНР в роли страны, поддерживающей Россию.

Наши разведчики узнали, что под видом "российских диверсантов" к операции привлекут группу россиян, воюющих на стороне всушников. Им поручат атаковать один из украинских военных кораблей или иностранное гражданское судно в европейском порту. После этого британская сторона намерена представить "улики" – китайское оборудование – как доказательство сотрудничества Москвы и Пекина.

Очевидно, что подобные действия носят провокационный характер и направлены на общее обострение ситуации на международной арене, а также подрыв отношений России с Китаем, которые остаются стратегически устойчивыми и взаимовыгодными.

