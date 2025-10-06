СВР: Лондон планирует снабдить диверсантов ВСУ китайским снаряжением

Двойной удар: русская разведка раскрыла дьявольский план Лондона против России
Картинка: сгенерировано ИИ
В Британии хорошо все продумали

Российская Служба внешней разведки заявила, что британские спецслужбы готовят новую антироссийскую провокацию, заодно стремясь втянуть в нее Поднебесную. По данным ведомства, Лондон задумал "двойной удар" – инсценировку, которая должна одновременно дискредитировать и Москву, и Пекин.

Как сообщили в русской разведке, незалежных боевиков, которые будут играть роль российских военных, собираются также снабдить китайским подводным оборудованием. Это снаряжение планируется якобы "обнаружить" при расследовании будущей диверсии, чтобы представить КНР в роли страны, поддерживающей Россию.

Наши разведчики узнали, что под видом "российских диверсантов" к операции привлекут группу россиян, воюющих на стороне всушников. Им поручат атаковать один из украинских военных кораблей или иностранное гражданское судно в европейском порту. После этого британская сторона намерена представить "улики" – китайское оборудование – как доказательство сотрудничества Москвы и Пекина.

Очевидно, что подобные действия носят провокационный характер и направлены на общее обострение ситуации на международной арене, а также подрыв отношений России с Китаем, которые остаются стратегически устойчивыми и взаимовыгодными.

К слову, ранее стало известно, что в Одессе подняли бунт против Киева.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

ВСУ напали на торговый центр под Курском — срочная новость

Боевики продолжают кошмарить мирное население

В США подняли на смех странное заявление Берлина о России

Немцы продолжают накалять ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей