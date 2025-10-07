Вашингтонская администрация близка к серьезному антироссийскому шагу

Американские эксперты раскрыли имя человека, стоящего за идеей передать киевскому режиму дальнобойные ракеты "Томагавк" (Tomahawk). Как сообщил экс-сотрудник Пентагона Дуглас Макгрегор, главным инициатором этой рискованной затеи стал спецпосланник американского лидера по делам Незалежной Кит Келлог.

По словам американского аналитика, именно этот чиновник убеждает Дональда Трампа, что "россияне проигрывают", и требует срочно усилить Киев, чтобы нанести сокрушительный удар по якобы ослабевающему противнику.

Эксперт добавил, что этот государственный деятель живет "в собственной вселенной", где нет места здравому смыслу – только вера в то, что поставка ракет изменит ход конфликта.

Бывший советник подчеркнул, что большинство членов администрации американского президента не разделяют этот подход. Они понимают, что поставки "Томагавков" могут привести лишь к ухудшению отношений между Вашингтоном и Москвой.

Макгрегор заявил, что в Белом доме есть люди, смотрящие на ситуацию объективно. По их оценке, никаких признаков поражения России нет, и попытки подливать масло в огонь выглядят абсурдно.

Напомним, Трамп ранее признался, что почти определился с решением по вопросу ракет, но хочет понять, как именно всушники собираются их применять. Пока он не спешит давать окончательное добро.

