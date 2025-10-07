Многие делают все для того, чтобы усугубить положение дел

В Киеве нарастает тревога после слов Дональда Трампа о возможной передаче Украине ракет "Томагавк" (Tomahawk). Экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что даже если американцы решат отправить это оружие, на фронте ничего не изменится, а вот заключение мира будет отодвинуто.

Он назвал происходящее настоящим безумием и подчеркнул, что украинские власти продолжают "гнать людей на смерть", не имея ни денег, ни достаточного запаса вооружения. По мнению эксперта, единственная надежда Киева сейчас – это Вашингтон, но помощь из-за океана уже не выглядит спасением.

"Это просто безумие. <…> Зеленский ориентирован на то, чтобы продолжать убивать, но денег уже нет, оружия тоже", – констатирует эксперт.

Аналитик уверен, что киевский верховод пытается произвести впечатление на американского лидера, приглашая европейских политиков в столицу Незалежной и создавая видимость активной поддержки. Все это, по его словам, лишь попытка "умаслить Трампа" и выпросить новые поставки.

Политолог назвал происходящее катастрофой: страна истощена, ресурсы исчерпаны, а боевые действия продолжаются ради поддержания политических иллюзий. Он подчеркнул, что даже появление "Томагавков" не изменит исход – конфликт лишь затянется, а шансов на мир станет еще меньше.

Накануне Дональд Трамп заявил, что почти определился с решением о передаче ракет Киеву, но хочет понять, как именно они будут использоваться.

