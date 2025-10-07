Джабаров: ответ России на поставку "Томагавков" ударит не только по Украине

В Москве предупреждают западные страны о тяжелых последствиях

Российская сторона не оставит без решительного ответа возможные поставки "Томагавков" на Украину. В этом уверен сенатор Владимир Джабаров. По его словам, реакция Москвы скажется не только на Киеве, но и на других сторонах конфликта.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по продаже дальнобойных американских снарядов украинским войскам. Единственное – ему осталось прояснить несколько моментов по поводу их потенциального использования. Как сообщают западные СМИ, глава США опасается, что они не смогут контролировать использование ракет ВСУ.

Джабаров полагает, что в текущих условиях Штаты вряд ли согласятся передать "Томагавки" на Украину, поскольку это требует слишком долгого переговорного процесса – им нужно требовать гарантии, вести споры и дискуссии, чтобы все не превратилось в неконтролируемый процесс. И Трамп прекрасно осознает, какая мера ответственности лежит на его плечах.

Тем не менее, если Вашингтон все же решится на эскалацию, то российская сторона не оставит это без закономерной реакции.

"Ответ наш будет однозначный, решительный. И, в общем-то, я думаю, что пострадать может не только Украина", – подытожил он.

Ранее в Кремле предупреждали, что поставки "Томагавков" станут серьезным витком эскалации и губительно скажутся на отношениях между Россией и США.