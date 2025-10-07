Лидер намерен продавить собственные условия с помощью особой тактики

Следующий год может стать решающим для российской спецоперации на Украине. Вероятно, в течение этого периода Владимир Путин намеревается предпринять усилия, которые помогут преодолеть противоречия и достичь мирного урегулирования на своих условиях. Такую точку зрения выразил обозреватель "Московского комсомольца" Михаил Ростовский.

Журналист отметил, что встреча на Аляске не помогла России и США преодолеть имеющиеся разногласия – "завал" оказался настолько серьезным, что даже хорошие отношения между российским и американским лидерами не способствовали его сокращению.

По сообщению источников, Путин давал согласие на некоторые аспекты плана Уиткоффа, которые ранее вызывали у него сомнения. Также он стал инициатором поездки в американский штат с российской историей, поскольку это стало бы демонстрацией соприкосновения таких полярных взглядов на конфликт. Тем не менее, продвинуться в вопросах урегулирования не вышло – Трамп пообещал подумать над главным условием российского лидера по выводу украинских войск с Донбасса, но ответа так и не дал.

Поэтому более вероятно, что в течение последующего периода Путин попытается подстроить обстоятельства под Россию, что в итоге поможет прийти к завершению СВО, уверен Ростовский. И это будет возможно в том случае, если заставить США передумать – а для этого нужны существенные военные успехи.

"Поиски мира безусловно требуют готовности договариваться. Но еще они – по крайней мере, в случае со стратегией Кремля в октябре 2025 года – требуют и убедительных успехов в сфере силовой составляющей мировой политики. В течении следующего года Владимир Путин намерен их достичь",

– подытожил обозреватель.