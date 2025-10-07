МК: Путин намерен достичь всех целей СВО в течение года

Еще год: раскрыты планы Путина на продолжение СВО
Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Лидер намерен продавить собственные условия с помощью особой тактики

Следующий год может стать решающим для российской спецоперации на Украине. Вероятно, в течение этого периода Владимир Путин намеревается предпринять усилия, которые помогут преодолеть противоречия и достичь мирного урегулирования на своих условиях. Такую точку зрения выразил обозреватель "Московского комсомольца" Михаил Ростовский.

Журналист отметил, что встреча на Аляске не помогла России и США преодолеть имеющиеся разногласия – "завал" оказался настолько серьезным, что даже хорошие отношения между российским и американским лидерами не способствовали его сокращению.

По сообщению источников, Путин давал согласие на некоторые аспекты плана Уиткоффа, которые ранее вызывали у него сомнения. Также он стал инициатором поездки в американский штат с российской историей, поскольку это стало бы демонстрацией соприкосновения таких полярных взглядов на конфликт. Тем не менее, продвинуться в вопросах урегулирования не вышло – Трамп пообещал подумать над главным условием российского лидера по выводу украинских войск с Донбасса, но ответа так и не дал.

Поэтому более вероятно, что в течение последующего периода Путин попытается подстроить обстоятельства под Россию, что в итоге поможет прийти к завершению СВО, уверен Ростовский. И это будет возможно в том случае, если заставить США передумать – а для этого нужны существенные военные успехи.

"Поиски мира безусловно требуют готовности договариваться. Но еще они – по крайней мере, в случае со стратегией Кремля в октябре 2025 года – требуют и убедительных успехов в сфере силовой составляющей мировой политики. В течении следующего года Владимир Путин намерен их достичь",

– подытожил обозреватель.

Источник: Московский комсомолец
По теме

"Это безумие": в Киеве закатили истерику из-за вчерашнего заявления Трампа

Многие делают все для того, чтобы усугубить положение дел

Финляндия обрушилась на Россию с новыми обвинениями

Приграничное государство уверенно движется к тотальной русофобии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей