Bloomberg: Путин подорвал все усилия Украины нанести удар по России

Российский лидер сумел хитро обернуть ситуацию в свою пользу

Неожиданный телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом подорвал все усилия Украины по нанесению удара по России – как в военном, так и экономическом планах. По сути это стало очередной победой российского президента, для которого вторая встреча с главой США станет важным сигналом всему миру, что он контролирует ситуацию, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

После звонка Трамп разительно изменил свою позицию в отношении Москвы – он не только двусмысленно высказался о возможностях поставок "Томогавков", но и выразил сомнение по поводу введения новых антироссийских санкций. Это стало тревожным моментом для прибывшего на переговоры в США Зеленского.

По мнению экспертов, Трамп все еще надеется задействовать "пряник", чтобы заманить Путина за стол переговоров. Именно поэтому он согласился на новую встречу, несмотря на то, что саммит на Аляске не принес особых результатов. Для главы России же предстоящий визит в Венгрию станет возможностью отложить поставки дальнобойного оружия ВСУ на неопределенный срок.

Тем не менее, аналитики отмечают – отсутствие прогресса или отказ от мер против РФ по итогам второго саммита лидеров будет означать, что Путин одерживает очередную победу.

"Если саммит не завершится достижением приемлемого соглашения, это снова позволит Путину воспользоваться возможностью послать миру сигнал о том, что он в некотором роде контролирует ситуацию", – подытожили в статье.

Ранее стало известно, что телефонная беседа Трампа и Путина стала большим сюрпризом для Зеленского.