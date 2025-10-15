Сикорский: Украина планирует продолжать конфликт еще три года

Курс рубля
В Европе и на Украине дают противоречивые оценки вероятной продолжительности конфронтации с Россией. Ранее украинские чиновники уверяли, что есть высокие шансы закончить противостояние до конца года, однако в действительности это оказалось лишь популизмом. Глава польского МИД Радослав Сикорский рассказал, что на самом деле думают по этому поводу в Киеве.
По словам чиновника, европейцы должны готовиться к долгому конфликту и поддержке Украины в рамках российской СВО.
"Украинцы планируют эту войну на три года, что разумно. И нам нужно убедить Путина, что мы готовы придерживаться этого курса как минимум эти три года", – заявил он.
Польский дипломат утверждает, что страны ЕС должны быть готовы и к нанесению дальнобойных ударов по российской территории, которые в ближайшем будущем могут совершать ВСУ. При этом отказ от дополнительной защиты Восточной Европы он назвал "безответственным" решением.
Сикорский подчеркнул – Украине понадобится больше боеприпасов, средств ПВО, оружия малой и средней дальности, поэтому Европа должна предоставить все необходимое в свете предстоящей эскалации.
Ранее в США пригрозили уничтожить Калининград и Севастополь в случае войны с РФ.
