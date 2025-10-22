Трамп допустил возможность помилования Пи Дидди

Трамп допустил возможность помилования Пи Дидди
Пи Дидди. Кадр: YouTube
Скандальный музыкант может выйти на свободу по личному решению президента

Американский лидер Дональд Трамп, по данным портала TMZ, всерьез рассматривает вариант досрочного освобождения рэпера Шона Комбса, известного как Пи Дидди. Источники в вашингтонской администрации утверждают, что окончательное решение может быть принято уже в ближайшие дни.

Несмотря на предостережения части администрации, призывающей президента не торопиться, глава страны, как известно, склонен полагаться на собственное мнение, а не на советы окружения. В ближайшее время станет известно, какое решение принял политик. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Музыкант был приговорен к нескольким годам тюрьмы за организацию преступных схем, связанных с торговлей людьми и проституцией. Однако отбывать срок он начал недавно, и, если решение о помиловании все же состоится, артист сможет покинуть тюрьму значительно раньше установленного срока.

Особый интерес вызывает тот факт, что еще несколько лет назад музыкант открыто поддерживал соперника Трампа – Джо Байдена. Судя по всему, нынешний глава страны готов закрыть глаза на это обстоятельство.

К слову, недавно рэпер выступил с громким заявлением.

Источник: TMZ ✓ Надежный источник
По теме

ВС РФ начали масштабное наступление на Запорожскую область: подробности

Прорыв удался благодаря тактике "бронекулака"

Трамп выставил Зеленскому ультиматум для окончания конфликта на Украине

Лидер также предлагал провести трехсторонний саммит в Будапеште

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей