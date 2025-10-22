Трамп допустил возможность помилования Пи Дидди

Скандальный музыкант может выйти на свободу по личному решению президента

Американский лидер Дональд Трамп, по данным портала TMZ, всерьез рассматривает вариант досрочного освобождения рэпера Шона Комбса, известного как Пи Дидди. Источники в вашингтонской администрации утверждают, что окончательное решение может быть принято уже в ближайшие дни.

Несмотря на предостережения части администрации, призывающей президента не торопиться, глава страны, как известно, склонен полагаться на собственное мнение, а не на советы окружения. В ближайшее время станет известно, какое решение принял политик. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Музыкант был приговорен к нескольким годам тюрьмы за организацию преступных схем, связанных с торговлей людьми и проституцией. Однако отбывать срок он начал недавно, и, если решение о помиловании все же состоится, артист сможет покинуть тюрьму значительно раньше установленного срока.

Особый интерес вызывает тот факт, что еще несколько лет назад музыкант открыто поддерживал соперника Трампа – Джо Байдена. Судя по всему, нынешний глава страны готов закрыть глаза на это обстоятельство.

