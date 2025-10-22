Трамп допустил возможность помилования Пи Дидди

Курс рубля
Американский лидер Дональд Трамп, по данным портала TMZ, всерьез рассматривает вариант досрочного освобождения рэпера Шона Комбса, известного как Пи Дидди. Источники в вашингтонской администрации утверждают, что окончательное решение может быть принято уже в ближайшие дни.
Несмотря на предостережения части администрации, призывающей президента не торопиться, глава страны, как известно, склонен полагаться на собственное мнение, а не на советы окружения. В ближайшее время станет известно, какое решение принял политик. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".
Музыкант был приговорен к нескольким годам тюрьмы за организацию преступных схем, связанных с торговлей людьми и проституцией. Однако отбывать срок он начал недавно, и, если решение о помиловании все же состоится, артист сможет покинуть тюрьму значительно раньше установленного срока.
Особый интерес вызывает тот факт, что еще несколько лет назад музыкант открыто поддерживал соперника Трампа – Джо Байдена. Судя по всему, нынешний глава страны готов закрыть глаза на это обстоятельство.
К слову, недавно рэпер выступил с громким заявлением.
