Присяжные пришли в ужас от происходящего на вечеринках Пи Дидди

Присяжные пришли в ужас от происходящего на вечеринках Пи Дидди
Кадр видео
Люди не смогли сдержать эмоций от увиденного

Во время недавнего заседания по делу Пи Дидди суду продемонстрировали видео знаменитых белых вечеринок рэпера. И, как рассказывают источники, присяжные пришли в ужас от увиденного: они морщились, отворачивались и чувствовали себя крайне неуютно на собственных местах из-за поведения знаменитостей.

Известно, что во время вечеринок происходили длительные оргии, разврат, надругательства над людьми. Чтобы сохранить содержание видео в тайне, присяжным давали смотреть их черед ноутбук с наушниками. При этом было заметно, что людям было крайне неприятно наблюдать за происходящим.

Всего присяжным показали три отрывка видеозаписей вечеринок, длительностью 20-30 секунд. Все были сняты в 2012 году, когда мероприятие организовывала девушка Пи Дидди Кэсси Вентура. Ранее она дала против подсудимого показания, рассказав, как он принуждал ее к сексу с различными мужчинами, заставляя их также мочиться на нее и издеваться над ней.

Несмотря на доводы обвинения, некоторые эксперты полагают, что дело рэпера могут закрыть, поскольку фактических доказательств по делу предоставлено не было, а прокурор давит исключительно на эмоциональный аспект дела.

Источник: Radar Online

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