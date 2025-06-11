Эксперт допустил закрытие дела Пи Дидди в США

Обвинение могло совершить одну роковую ошибку

Разбирательство в отношении американского рэпера Пи Дидди может быть прекращено из-за того, что присяжные не найдут правовых оснований для вынесения приговора. Такое мнение выразил юридический эксперт Фил Макгроу.

Ожидается, что сторона обвинения изложит свои доводы по делу в ближайшие дни. Однако не исключено, что за время слушаний веских доказательств вины Шона Комбса по предъявленным статьям так и не было представлено.

"Он признанный избиватель женщин, который занимается оскорбительными, унизительными действиями, которые должны оскорбить и вызвать отвращение у любого разумного человека с моральными принципами. Но – и это важно – его судят не за то, что он отвратительный или даже оскорбительный", – отметил эксперт.

Макгроу напомнил, что Дидди подозревают в рэкете, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, перевозке людей для занятий проституцией, чего обвинение до сих пор не смогло доказать в достаточной степени. В итоге это может заставить суд завершить разбирательство по делу, пишет женский журнал "Клео.ру".

По словам специалиста, в этом может быть виновата обвинительная сторона, которая сделала слишком большой упор на эмоциональный и сенсационный аспект расследования, стараясь привлечь больше внимания, но не предъявляя достаточного количества улик.

"Я считаю, что Шон Комбс на 100 процентов виновен в организации длительного насилия, в контроле и нанесении вреда людям с помощью своих денег, власти и влияния. Но, по моему мнению, это не то, что этот суд на сегодняшний день доказал",

– подытожил он.