Пи Дидди потребовал освободить его из тюрьмы из-за одной веской причины

Знаменитость жалуется на ужасные условия отбывания наказания

После 14 месяцев заключения Шон "Дидди" Комбс попросил суд освободить его. Адвокаты подсудимого попросили назначить ему срок в аналогичные 14 месяцев, что фактически означает выход из тюрьмы сразу после приговора. Представители артиста уверяют, что на это есть веская причина – впервые за последние 25 лет своей жизни он был полностью трезвым.

Правозащитники настаивают, что во время пребывания в тюрьме Пи Дидди переживал нестерпимые муки. Он якобы ел еду с личинками, регулярно подвергался насилию и не дышал свежим воздухом более чем год. Более того, на судебных разбирательствах его репутация фактически была разрушена.

"Он отсидел больше года в одной из самых известных тюрем Америки, но извлек максимум пользы из этого наказания", – уверяют адвокаты в письме.

По их словам, рэпер также помогал другим заключенным, создав образовательную программу по управлению бизнесом и предпринимательству. Теперь же ему нужно вернуться к своей семье и продолжить лечение от зависимости.

55-летний Комбс был признан виновным по двум пунктам обвинения, связанным с проституцией, но оправдан по более серьезным обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вымогательства. Окончательный приговор продюсеру озвучат 3 октября.