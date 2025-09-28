Пи Дидди потребовал освободить его из тюрьмы из-за одной веской причины

Пи Дидди потребовал освободить его из тюрьмы из-за одной веской причины
Кадр видео
Знаменитость жалуется на ужасные условия отбывания наказания

После 14 месяцев заключения Шон "Дидди" Комбс попросил суд освободить его. Адвокаты подсудимого попросили назначить ему срок в аналогичные 14 месяцев, что фактически означает выход из тюрьмы сразу после приговора. Представители артиста уверяют, что на это есть веская причина – впервые за последние 25 лет своей жизни он был полностью трезвым.

Правозащитники настаивают, что во время пребывания в тюрьме Пи Дидди переживал нестерпимые муки. Он якобы ел еду с личинками, регулярно подвергался насилию и не дышал свежим воздухом более чем год. Более того, на судебных разбирательствах его репутация фактически была разрушена.

"Он отсидел больше года в одной из самых известных тюрем Америки, но извлек максимум пользы из этого наказания", – уверяют адвокаты в письме.

По их словам, рэпер также помогал другим заключенным, создав образовательную программу по управлению бизнесом и предпринимательству. Теперь же ему нужно вернуться к своей семье и продолжить лечение от зависимости. 

55-летний Комбс был признан виновным по двум пунктам обвинения, связанным с проституцией, но оправдан по более серьезным обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вымогательства. Окончательный приговор продюсеру озвучат 3 октября.

Источник: Radar Online

"Киев падет": разработан секретный сценарий для Белого дома

Вашингтонской администрации стоит готовиться к худшему

Что Зеленский натворил за спиной Трампа – в США пришли в ужас

Незалежный политик зря время не терял

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей