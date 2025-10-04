"Мне так жаль": рэпер Пи Дидди выступил с заявлением

Артист предпринял последнюю попытку сократить свой срок, пока прокурор требует закрыть его в тюрьме на 11 лет

Перед последним слушанием по своему делу американский рэпер Шон "Дидди" Комбс выступил с заявлением из тюрьмы, отправив письмо на имя судьи со своим раскаянием. Артист взял на себя ответственность за все действия, указав, что сожалеет о боли и страданиях, которые причинил другим людям.

Накануне заседания продюсер отметил, что последние пару лет были для него самыми тяжелыми в жизни. По его словам, никто не виноват, что это с ним произошло – только он сам. Причиной своего падения рэпер назвал собственный эгоизм.

"Мне так жаль за причиненную мной боль, но я понимаю, что одних лишь слов "прости" никогда не будет достаточно, поскольку они сами по себе не могут стереть боль прошлого", – написал знаменитость.

Дидди прокомментировал видео с избиением певицы Кэсси, назвав себя "совершенно неправым" за то, что поднял руку на любимую женщину. Он указал, что не смог бы простить другого человека, который поступил бы с его дочерью аналогичным образом.

Также артист заявил, что во время тюремного заключения пережил личностный рост – впервые за 25 лет он был полностью трезвым. Рэпер попросил судьбу быть к нему снисходительным, поскольку он надеется выйти из тюрьмы и стать тем родителем для своих детей, в котором они всегда нуждались.