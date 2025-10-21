NYT: Трамп выставил Зеленскому ультиматум для окончания конфликта на Украине

Трамп выставил Зеленскому ультиматум для окончания конфликта на Украине
Фото: The White House / wikimedia.org
Лидер также предлагал провести трехсторонний саммит в Будапеште

Американский президент Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме требовал, чтобы Украина пошла на территориальные уступки ради окончания конфликта с Россией. Об этом украинский лидер рассказал в беседе с европейцами по итогам саммита, сообщает The New York Times. По словам европейских источников, после отказа он перестал настаивать на необходимости отдать Донбасс, но сделал Киеву предупреждение.

"Трамп сказал, что Россия – более крупная страна и может победить Украину, если не будет достигнуто соглашение. Зеленский же настаивал, что Украина держится", – указано в статье.

Европейцы отметили, что визит украинского главы в США негативно отразился на позициях Киева в конфликте, однако не принес с собой существенных проблем. Конечно, Трамп отказался от поставок "Томагавков", учитывая, что украинская сторона считала вопрос фактически решенным.

Также во время встречи глава США намекнул, что предстоящий саммит в Будапеште может стать трехсторонним, в рамках которого Трамп будет ходить из одного кабинета с Путиным в кабинет с Зеленским. Однако никаких конкретных решений со стороны Европы не последовало.

Ранее Джонсон рассказал, какие страны могут попытаться сорвать встречу Путина и Трампа.

Источник: The New York Times
По теме

"Убить его". На Западе сделали радикальное заявление по Украине

Главарь Незалежной оказался в ловушке

"Надежды нет": в США детально расшифровали сигнал Путина по "Томагавкам"

В Америке хорошо поняли, что имеет в виду российский лидер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей