NYT: Трамп выставил Зеленскому ультиматум для окончания конфликта на Украине

Лидер также предлагал провести трехсторонний саммит в Будапеште

Американский президент Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме требовал, чтобы Украина пошла на территориальные уступки ради окончания конфликта с Россией. Об этом украинский лидер рассказал в беседе с европейцами по итогам саммита, сообщает The New York Times. По словам европейских источников, после отказа он перестал настаивать на необходимости отдать Донбасс, но сделал Киеву предупреждение.

"Трамп сказал, что Россия – более крупная страна и может победить Украину, если не будет достигнуто соглашение. Зеленский же настаивал, что Украина держится", – указано в статье.

Европейцы отметили, что визит украинского главы в США негативно отразился на позициях Киева в конфликте, однако не принес с собой существенных проблем. Конечно, Трамп отказался от поставок "Томагавков", учитывая, что украинская сторона считала вопрос фактически решенным.

Также во время встречи глава США намекнул, что предстоящий саммит в Будапеште может стать трехсторонним, в рамках которого Трамп будет ходить из одного кабинета с Путиным в кабинет с Зеленским. Однако никаких конкретных решений со стороны Европы не последовало.

