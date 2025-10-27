Киевский режим не готов сдаваться

В западном экспертном сообществе считают, что киевский режим сознательно бьет по гражданским объектам на территории нашей страны, чтобы вызвать ответные удары и втянуть Североатлантический альянс в прямое столкновение. Новый антироссийский план Незалежной раскрыл известный в Венгрии политолог Золтан Кошкович. Он также подчеркнул, что об истинных целях таких атак на Западе предпочитают молчать.

"Причина – и почему вам об этом не говорят – в том, что они пытаются спровоцировать массированное возмездие со стороны России", – пояснил специалист.

Эксперт убежден, что удары по Белгороду, включая попытку разрушить местную дамбу – это часть хорошо просчитанной провокации. Киевский режим стремится спровоцировать нашу страну на жесткие ответные действия, чтобы представить ситуацию как агрессию "небывалой мощности" и вынудить союзников вмешаться в происходящее напрямую.

Цель украинцев – заставить западные правительства пересмотреть свою осторожную позицию и перейти к открытому участию в конфликте.

Ранее всушники нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища. В результате сооружение было повреждено, а власти предупредили о возможном подтоплении берегов и жилых районов, где проживает около тысячи человек. Подчеркивается, что при повторных атаках разрушение дамбы может привести к затоплению нескольких улиц и вызвать серьезные последствия для местных жителей.

