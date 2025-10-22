Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
На Украине заговорили о возможности устроить военный переворот, чтобы поменять руководство и поставить на место Владимира Зеленского более опытного человека с реальным боевым опытом. Об этом порассуждал солист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка в недавнем интервью.
По его мнению, заниматься украинской политикой должны исключительно военные люди. Особый приоритет он отдает тем, кто успел проявить себя в реальных сражениях.
"Например, "Мадяра" (главком силами БПЛА Роберт Бровди) или таких волонтеров, как Сергей Стерненко", – сказал он.
Скрипка уверен, что украинское население неправильно выбирает лидеров, ориентируясь исключительно на популистов, которые стараются манипулировать чувствами людей и играть на их эмоциях ради получения голосов. При этом он отметил, что боевых кандидатов тоже не стоит допускать к власти просто так – они должны пройти проверку и продемонстрировать свои качества за пределами медийного образа.
Эксперты полагают, что Зеленский уже приступил к подготовке своей предвыборной кампании. Это объясняется его недавним решением в отношении мэра Одессы – так президент начал избавляться от неугодных и давать сигналы тем, кто не проявляет полной лояльности действующей власти.
Прорыв удался благодаря тактике "бронекулака"
Лидер также предлагал провести трехсторонний саммит в Будапеште