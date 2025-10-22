Солист "Вопли Видоплясова" призвал к военному перевороту на Украине

Военный переворот на Украине: кого поставят вместо Зеленского
Фото: соцсети
Кандидатов будут искать среди действующих военных

На Украине заговорили о возможности устроить военный переворот, чтобы поменять руководство и поставить на место Владимира Зеленского более опытного человека с реальным боевым опытом. Об этом порассуждал солист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка в недавнем интервью.

По его мнению, заниматься украинской политикой должны исключительно военные люди. Особый приоритет он отдает тем, кто успел проявить себя в реальных сражениях.

"Например, "Мадяра" (главком силами БПЛА Роберт Бровди) или таких волонтеров, как Сергей Стерненко", – сказал он.

Скрипка уверен, что украинское население неправильно выбирает лидеров, ориентируясь исключительно на популистов, которые стараются манипулировать чувствами людей и играть на их эмоциях ради получения голосов. При этом он отметил, что боевых кандидатов тоже не стоит допускать к власти просто так – они должны пройти проверку и продемонстрировать свои качества за пределами медийного образа.

Эксперты полагают, что Зеленский уже приступил к подготовке своей предвыборной кампании. Это объясняется его недавним решением в отношении мэра Одессы – так президент начал избавляться от неугодных и давать сигналы тем, кто не проявляет полной лояльности действующей власти.

Источник: РИА "Новости"
