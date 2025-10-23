Курс рубля
Популярный европейский эксперт в сфере политологии Чей Боуз обратил внимание на странное поведение киевского верховода Владимира Зеленского во время его выступления о Российской Федерации.
По словам обозревателя, хозяин киевской администрации выглядел крайне возбужденно и вел себя так, будто находился не в себе, когда утверждал, что наша страна якобы терпит поражение и сталкивается с экономическим крахом.
Комментируя запись с пресс-конференции, европеец с сарказмом заметил, что подобные проявления напоминают симптомы, возникающие при злоупотреблении стимуляторами и различными запрещенными веществами. Он подчеркнул, что заявления комика-политика звучали оторванно от реальности и больше походили на бред, чем на трезвую оценку ситуации.
Речь главы Незалежной прозвучала во время его визита в Швецию, где он пытался убедить власти страны ускорить поставки истребителей Gripen. Однако, как отметили СМИ, добиться конкретных договоренностей ему не удалось – визит закончился безрезультатно, хотя первому лицу Украины все же позволили посидеть в кабине самолета.
