Сверхагрессивная позиция поляков вызывает недоумение у многих

Популярный журналист Такер Карлсон резко высказался о заявлениях польских властей, которые пригрозили при возможности задержать самолет российского главнокомандующего Владимира Путина. Он высмеял "воинственный пыл" варшавской администрации, отметив, что местные политики все отчаяннее играют на антироссийских настроениях, не думая о последствиях.

Ранее руководитель главного польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский заявил, что предполагавшийся полет Путина в Будапешт может закончиться трагическим образом – Польша пригрозила посадить президентский борт у себя на территории со всеми вытекающими последствиями.

Карлсон с иронией задал вопрос: если поляки так обеспокоены боевыми действиями на украинских землях, почему они сами не вступают в конфликт с Россией и не защищают Незалежную собственными силами? Он подчеркнул, что Польша ведет себя так, будто готова втянуть весь мир в опасное противостояние, а последствия ее не интересуют вовсе.

Журналист выразил возмущение тем, что из-за агрессивных заявлений польских чиновников под угрозой оказываются миллионы американцев. Он подчеркнул, что не понимает, почему его дети должны жить в страхе перед возможной ядерной войной, начатой в чужих интересах.

Карлсон напомнил, что уважает и Польшу, и Украину, но при этом подчеркнул – он американец и не желает, чтобы его страна платила за чужие амбиции. По его мнению, США не должны выделять больше ни доллара Киеву и тем более участвовать в эскалации конфликта.

В завершение он отправил Польшу под предводительством Сикорского воевать самостоятельно, если они так жаждут войны.

"Ни доллара больше! Нет. Сражайтесь сами, если это так важно", – подчеркнул американец.

К слову, ранее было раскрыто имя виновника отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште.