Трамп выступил с угрожающим заявлением о подлодке ВС США "прямо у берегов РФ"

"Прямо у берегов России": Трамп выступил с угрожающим заявлением
Дональд Трамп. Кадр: YouTube
Американский лидер любит поднимать шумиху в информационном пространстве

Хозяин вашингтонской администрации Дональд Трамп вновь вызвал волну обсуждений своим резким заявлением. Комментируя успешные испытания нашей крылатой ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем, он заявил, что "прямо у берегов России" якобы находится некая таинственная "величайшая в мире" американская атомная подлодка.

Американский лидер подчеркнул, что Белый дом внимательно следит за ситуацией на международной арене и прекрасно осведомлен о происходящем. Он объявил, что подобные испытания со стороны Москвы считает "неуместными", намекнув, что США обладают достаточной мощью, чтобы ответить на любые вызовы.

Высказывание политика прозвучало после того, как российский главнокомандующий Владимир Путин сообщил о завершении испытаний ракеты неограниченной дальности, способной обходить системы противоракетной и противовоздушной обороны. По результатам испытаний было объявлено, что аппарат успешно пролетел 14 тысяч километров и имеет огромный потенциал.

Таким образом, заявление Трампа стало очевидным ответом на российские достижения в области вооружений. Стоит отметить, что этот политик частенько пытается запугать оппонентов громкими фразами, не подкрепленными реальными фактами.

К слову, ранее был разоблачен новый план Украины против нашей страны.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

"Следует избавиться": Трампу выставили жесткое условие по России

Сложившаяся ситуация не устраивает многих

Лукашенко сделал заявление о передаче власти

Лидер раскрыл, что перед этим должно произойти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей