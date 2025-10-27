Курс рубля
Хозяин вашингтонской администрации Дональд Трамп вновь вызвал волну обсуждений своим резким заявлением. Комментируя успешные испытания нашей крылатой ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем, он заявил, что "прямо у берегов России" якобы находится некая таинственная "величайшая в мире" американская атомная подлодка.
Американский лидер подчеркнул, что Белый дом внимательно следит за ситуацией на международной арене и прекрасно осведомлен о происходящем. Он объявил, что подобные испытания со стороны Москвы считает "неуместными", намекнув, что США обладают достаточной мощью, чтобы ответить на любые вызовы.
Высказывание политика прозвучало после того, как российский главнокомандующий Владимир Путин сообщил о завершении испытаний ракеты неограниченной дальности, способной обходить системы противоракетной и противовоздушной обороны. По результатам испытаний было объявлено, что аппарат успешно пролетел 14 тысяч километров и имеет огромный потенциал.
Таким образом, заявление Трампа стало очевидным ответом на российские достижения в области вооружений. Стоит отметить, что этот политик частенько пытается запугать оппонентов громкими фразами, не подкрепленными реальными фактами.
