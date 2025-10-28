Будапешт хочет создать с Прагой и Братиславой скептически относящий к Киеву союз

Альянс скептиков: в Европе созрел антиукраинский план
Картинка: сгенерировано ИИ
Многим европейцам надоел затяжной конфликт

В Европе назревает серьезный политический сдвиг – Венгрия намерена сформировать союз стран, уставших от затянувшегося на украинской территории конфликта.

В прессе появилась информация о том, что будапештская администрация планирует создать своего рода "альянс скептиков". Страна хочет объединить усилия с Чехией и Словакией для организации внутри ЕС союза, который будет занимать более осторожную и критическую позицию по отношению к Незалежной.

Политический директор руководителя венгерского правительства Балаж Орбан сообщил, что Виктор Орбан рассчитывает согласовать общие подходы с лидером чешского движения ANO Андреем Бабишем и премьером Словакии Робертом Фицо еще до декабрьского саммита ЕС. Цель – выступить с единой линией в вопросах, касающихся помощи Киеву и дальнейшего расширения Евросоюза.

С начала конфликта Венгрия последовательно возражала против санкций на российские энергоносители и поставок оружия всушникам, настаивая на том, что европейцы должны искать пути к миру, а не разжигать противостояние. Теперь эта позиция, похоже, находит поддержку и у соседей, что может изменить баланс сил внутри самого Евросоюза.

К слову, ранее неожиданную схему уничтожения Украины раскрыл Такер Карлсон.

Источник: Politico ✓ Надежный источник
