Ситуация на поле боя стремительно меняется

Экс-работник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Армия РФ перешла к ускоренному наступлению по всей линии фронта, что свидетельствует о начале нового этапа боевых действий. Аналитик отметил, что темпы продвижения значительно выросли, несмотря на то, что фронт протянулся на целых 1400 километров.

По наблюдениям американского спеца, в отличие от первых лет конфликта, когда бои велись локально, сейчас наша страна задействует все необходимые ресурсы, плюс, отлично отложена логистика. Это, по его мнению, позволяет проводить масштабные операции сразу на нескольких направлениях, а не концентрировать усилия в одной зоне.

Аналитик подчеркнул, что Российская Федерация демонстрирует стабильное преимущество и уверенно развивает наступательные действия, что говорит о переходе конфликта в качественно новую фазу.

Это подкрепляется ежедневными отчетами главного оборонного ведомства нашей страны. Представители Минобороны регулярно сообщают об освобождении новых населенных пунктов.

