Некоторые европейские политики не боятся резко обострить ситуацию

Представители российской разведки выступили с важным заявлением. Сообщается, что французский лидер Эмманюэль Макрон поручил своему Генштабу подготовить к отправке на украинские земли военный контингент численностью до двух тысяч человек. Эти силы, по данным СВР, планируется разместить для оказания прямой поддержки киевскому режиму.

В разведке отметили, что глава Пятой Республики, столкнувшись с внутренними трудностями и падением рейтинга, пытается использовать украинский конфликт как способ укрепить собственное влияние и заявить о себе в роли "военного лидера".

По оценке российских разведчиков, Париж таким образом стремится продемонстрировать решимость и лидерские амбиции. Однако очевидно, что подобный шаг может привести к прямому втягиванию Франции в вооруженное противостояние.

