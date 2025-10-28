СВР: Париж готовится ввести военных на Украину

Франция готова ввести военных на Украину — срочное заявление русской разведки
Фото: www.unsplash.com
Некоторые европейские политики не боятся резко обострить ситуацию

Представители российской разведки выступили с важным заявлением. Сообщается, что французский лидер Эмманюэль Макрон поручил своему Генштабу подготовить к отправке на украинские земли военный контингент численностью до двух тысяч человек. Эти силы, по данным СВР, планируется разместить для оказания прямой поддержки киевскому режиму.

В разведке отметили, что глава Пятой Республики, столкнувшись с внутренними трудностями и падением рейтинга, пытается использовать украинский конфликт как способ укрепить собственное влияние и заявить о себе в роли "военного лидера".

По оценке российских разведчиков, Париж таким образом стремится продемонстрировать решимость и лидерские амбиции. Однако очевидно, что подобный шаг может привести к прямому втягиванию Франции в вооруженное противостояние.

К слову, ранее была раскрыта неожиданная схема уничтожения Украины. Журналист Такер Карлсон уверен, что у руководства Незалежной был особый замысел.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
