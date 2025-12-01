ФСБ сорвала в Крыму покушение на высокопоставленного офицера Минобороны

Оказавшего сопротивление украинского агента ликвидировали

Федеральная служба безопасности предотвратила на территории Крыма попытку убийства по заданию военной разведки Украины: Киев намеревался устранить одного из офицеров старшего состава МО РФ, говорится в сообщении ФСБ.

Так, организаторы планировали устроить взрыв в личном автомобиле жертвы. Киевский агент в этот момент закладывал бомбу под транспорт и сопротивлялся силовикам, которые были вынуждены его ликвидировать.

Как уточняется, организатором неудавшегося террористического акта стал сотрудники украинской военной разведки Рустем Фахриев. Одного его пособника, жителя Крыма, задержали. Против него возбуждено дело по ст. 205.1 УК РФ. Мужчина находится под стражей.

Известно, что у нейтрализованного преступника обнаружили взрывные устройства, произведенные на Западе, а также средства для связи с куратором.

В ФСБ напомнили, что подобные преступления грозят уголовной ответственностью вплоть до пожизненного срока.

До этого в СМИ сообщали о подготовке украинских спецслужб к покушению на секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу: организаторы планировали устранить его прямо на территории Троекуровского кладбища. Завербованные ими исполнители намеревались ударить в момент одного из посещения чиновником могил своих близких.