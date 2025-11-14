ФСБ: Киев пообещал наркотики завербованным россиянам за теракт против чиновника

Куратор из Киева привлек двух человек с зависимостью к покушению на высшее должностное лицо

Украинские спецслужбы пытались завербовать двух россиян для покушения на одного из высших чиновников, сообщили в ФСБ. Вербовщик обещал тем наркотические вещества за успешно выполненное задание.

Одна задержанная призналась, что познакомилась в соцсетях с человеком по имени Руслан. Тот предложил отправиться в Москву, чтобы выполнить за него некую работу – взамен он обещал метадон. Девушка взяла супруга, и вдвоем они отправились в столицу, передает портал "Ридлайф.ру".

У метро "Румянцево" к супружеской паре подошел человек с вазой. Вместе они отправились к Троекуровскому кладбищу, куда поехали на такси. В это время им задавал направление Руслан. А третий участник, передавший вазу, остался ждать у ворот.

Куратор заявил, что вазу необходимо поместить в один из углов, и супруги собрались уезжать. Однако Руслан попросил их вернуться и поправить вазу – якобы внутрь помещена камера.

Муж участницы, посветив фонариком, обратил внимание на то, что скрыто внутри сосуда – он заметил провода.

"Думал, ну камера. Предположил, что это взрывное устройство", – сообщил задержанный.

Как уточняет ТАСС, ФСБ предотвратила теракт, организаторы которого пытались устранить одного из чиновников РФ, у которого похоронен близкий родственник на Троекуровском кладбище.

Украинские спецслужбы решили подготовить убийство с помощью одного из мигрантов, а также двух граждан РФ, страдающих от наркотической зависимости, и одного из разыскиваемых за убийство с незаконным оборотом оружия. Последний, как известно, проживает на Украине. Первые трое были задержаны.