Украинские спецслужбы рассчитывали на грандиозный резонанс

В прессе появилась информация о том, на кого готовилось покушение на одном из главных погостов российской столицы. По данным "Московского комсомольца", диверсанты, действовавшие по указанию незалежных спецслужбистов, планировали нападение на бывшего руководителя главного оборонного ведомства нашей страны Сергея Шойгу прямо на территории Троекуровского кладбища.

По сведениям журналистов, план был тщательно продуман – исполнители рассчитывали ударить в тот момент, когда высокопоставленный чиновник посещал бы могилы своих близких.

Российские спецслужбы еще в прошлую пятницу официально заявили, что предотвратили покушение, которое готовилось на одном из самых известных московских некрополей. Теперь стало известно имя "жертвы".

Следствие установило, что к подготовке нападения были причастны несколько завербованных исполнителей: нелегальный мигрант из Центральной Азии, двое россиян с криминальным прошлым, имевшие наркотическую зависимость, а также мужчина, проживающий в Киеве и находящийся в розыске в РФ по тяжелым статьям.

По данным спецслужб, злоумышленники использовали тщательно подготовленное оборудование – среди изъятых предметов оказалась скрытая видеокамера, замаскированная под обычную вазу с цветами. Управление устройством велось дистанционно из-за границы. На телефонах задержанных нашли переписку с представителем украинских кураторов, где обсуждались детали операции.

Выбранная жертва, секретарь российского Совбеза, и место говорят о том, что организаторы явно рассчитывали на громкий резонанс – трагическая новость должна была взорвать информационное пространство и создать эффектную картинку для западных медиа. Однако дерзкая операция была сорвана российской ФСБ.

К слову, недавно Шойгу выступил с важным политическим заявлением.