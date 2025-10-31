Курс рубля
Секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу напомнил, что Россия полностью готова к отражению любых угроз, подчеркнув, что военные полигоны страны находятся в боевой готовности и способны обеспечить проведение любых масштабных операций.
Бывший руководитель главного оборонного ведомства России дал понять, что все необходимые испытания и подготовительные мероприятия проводятся в соответствии с установленным порядком, так что площадки всегда готовы к работе.
"Мы наши полигоны всегда держали в готовности к тому, чтобы можно было в любое время прибегнуть, если будет такая необходимость, к их использованию", – особо отметил экс-министр.
Российские власти не раз подчеркивали, что Вооруженные силы РФ обладают достаточной мощью для сдерживания любых агрессивных действий противников. Москва никогда не стремилась к эскалации, но готова дать решительный ответ на любую провокацию.
Тем временем, ситуация на международной арене остается крайне напряженной. Западные государства наращивают агрессию против России, усиливают давление санкциями и информационными атаками. Киевский режим, в свою очередь, предпринимает отчаянные попытки затянуть конфликт, надеясь на поддержку извне. Тем не менее, Россия сохраняет контроль над ситуацией.
