Шойгу: российские полигоны всегда готовы к использованию

"Полигоны готовы": Шойгу выступил с важным политическим заявлением
Сергей Шойгу. Фото: АГН "Москва"
Москва способна дать отпор любому

Секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу напомнил, что Россия полностью готова к отражению любых угроз, подчеркнув, что военные полигоны страны находятся в боевой готовности и способны обеспечить проведение любых масштабных операций.

Бывший руководитель главного оборонного ведомства России дал понять, что все необходимые испытания и подготовительные мероприятия проводятся в соответствии с установленным порядком, так что площадки всегда готовы к работе.

"Мы наши полигоны всегда держали в готовности к тому, чтобы можно было в любое время прибегнуть, если будет такая необходимость, к их использованию", – особо отметил экс-министр.

Российские власти не раз подчеркивали, что Вооруженные силы РФ обладают достаточной мощью для сдерживания любых агрессивных действий противников. Москва никогда не стремилась к эскалации, но готова дать решительный ответ на любую провокацию.

Тем временем, ситуация на международной арене остается крайне напряженной. Западные государства наращивают агрессию против России, усиливают давление санкциями и информационными атаками. Киевский режим, в свою очередь, предпринимает отчаянные попытки затянуть конфликт, надеясь на поддержку извне. Тем не менее, Россия сохраняет контроль над ситуацией.

К слову, ранее в Британии забили тревогу после странного шага США из-за России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
