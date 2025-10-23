Российское посольство ответило на слова главы Генштаба Франции о войне с РФ

Во Франции сделали объявление о нападении России: дипломаты молчать не стали
Фото: freepik.com
В посольстве поспешили успокоить французских граждан

Российских дипломатов возмутило заявление главы Генштаба ВС Франции Фабьена Мандона о необходимости вести подготовку к вооруженному конфликту с Россией. Об этом говорится в официальном аккаунте российского посольства во Франции в Telegram.

Ранее Мандон заявил, что через три-четыре года российское государство может испытать соблазн продолжить вести вооруженный конфликт на территории Европы, поскольку воспринимает страны содружества слабыми. Он призвал всех готовиться к столкновению и предпринять необходимые усилия по перевооружению.

"Посольство считает необходимым успокоить французских граждан, которых генерал, по всей видимости, хотел запугать: Россия никогда не имела и не имеет намерений нападать на Францию ​​или любую другую страну Европейского союза ни сегодня, ни через три-четыре года, ни в будущем", – сказано в сообщении ведомства.

Дипломаты не исключают, что сам военный может вынашивать планы по началу вооруженного конфликта. По их словам, его заявления – лишь часть новой волны антироссийской истерии в Европе вокруг якобы "российской угрозы". И они не случайно совпали с моментом рассмотрения проекта госбюджета в парламенте, поскольку Мандон хочет добиться большего финансирования для Генштаба. 

В посольстве отметили, что именно действия Евросоюза подрывают все усилия по достижению мирного урегулирования на Украине, поскольку страны продолжают оказывать большую военную поддержку Киеву.

Источник: Telegram

"Жесткая линия": что изменится после отмены саммита РФ-США

В Европе ликуют на фоне срыва рандеву

Разведка США назвала угрозой привлекательных россиянок

Американцы сильно распереживались

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей