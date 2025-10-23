Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Российских дипломатов возмутило заявление главы Генштаба ВС Франции Фабьена Мандона о необходимости вести подготовку к вооруженному конфликту с Россией. Об этом говорится в официальном аккаунте российского посольства во Франции в Telegram.
Ранее Мандон заявил, что через три-четыре года российское государство может испытать соблазн продолжить вести вооруженный конфликт на территории Европы, поскольку воспринимает страны содружества слабыми. Он призвал всех готовиться к столкновению и предпринять необходимые усилия по перевооружению.
"Посольство считает необходимым успокоить французских граждан, которых генерал, по всей видимости, хотел запугать: Россия никогда не имела и не имеет намерений нападать на Францию или любую другую страну Европейского союза ни сегодня, ни через три-четыре года, ни в будущем", – сказано в сообщении ведомства.
Дипломаты не исключают, что сам военный может вынашивать планы по началу вооруженного конфликта. По их словам, его заявления – лишь часть новой волны антироссийской истерии в Европе вокруг якобы "российской угрозы". И они не случайно совпали с моментом рассмотрения проекта госбюджета в парламенте, поскольку Мандон хочет добиться большего финансирования для Генштаба.
В посольстве отметили, что именно действия Евросоюза подрывают все усилия по достижению мирного урегулирования на Украине, поскольку страны продолжают оказывать большую военную поддержку Киеву.
В Европе ликуют на фоне срыва рандеву