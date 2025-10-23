В посольстве поспешили успокоить французских граждан

Российских дипломатов возмутило заявление главы Генштаба ВС Франции Фабьена Мандона о необходимости вести подготовку к вооруженному конфликту с Россией. Об этом говорится в официальном аккаунте российского посольства во Франции в Telegram.

Ранее Мандон заявил, что через три-четыре года российское государство может испытать соблазн продолжить вести вооруженный конфликт на территории Европы, поскольку воспринимает страны содружества слабыми. Он призвал всех готовиться к столкновению и предпринять необходимые усилия по перевооружению.

"Посольство считает необходимым успокоить французских граждан, которых генерал, по всей видимости, хотел запугать: Россия никогда не имела и не имеет намерений нападать на Францию ​​или любую другую страну Европейского союза ни сегодня, ни через три-четыре года, ни в будущем", – сказано в сообщении ведомства.

Дипломаты не исключают, что сам военный может вынашивать планы по началу вооруженного конфликта. По их словам, его заявления – лишь часть новой волны антироссийской истерии в Европе вокруг якобы "российской угрозы". И они не случайно совпали с моментом рассмотрения проекта госбюджета в парламенте, поскольку Мандон хочет добиться большего финансирования для Генштаба.

В посольстве отметили, что именно действия Евросоюза подрывают все усилия по достижению мирного урегулирования на Украине, поскольку страны продолжают оказывать большую военную поддержку Киеву.