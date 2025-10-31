Курс рубля
Известный в Британии политолог Александр Меркурис заявил, что реакция вашингтонской администрации на завершение нашей страной испытаний ракеты "Буревестник" была глубоко ошибочной.
Британец подчеркнул: вместо того, чтобы возобновлять собственные ядерные испытания, американцам следовало немедленно сесть за стол переговоров с Кремлем и обсудить пролонгацию соглашения СНВ-3.
Аналитик обратил внимание на то, что решение хозяина Белого дома Дональда Трампа возобновить испытания ядерного оружия не только не усиливает позиции США, но и подчеркивает их технологическое отставание. Он напомнил, что Москва достигла серьезного прорыва без подобных шагов, что делает ее разработки особенно значимыми в современном стратегическом балансе.
Аналитик дал понять, что в нынешних условиях именно дипломатия, а не демонстрация силы способна предотвратить новую гонку вооружений. Но вместо переговоров американцы выбрали путь конфронтации, что эксперт назвал "абсурдом".
"Ответ США был не таким, какой я бы посоветовал: встретиться с русскими, провести переговоры, продлить договор СНВ-3 и посмотреть, в чем можно убедить русских", – сокрушается эксперт.
К слову, ранее решение Трампа и Си Цзиньпина по Зеленскому вызвало оцепенение на Украине.
