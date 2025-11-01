Альянс увязнет в бюрократии, пытаясь добиться разрешения на транспортировку техники у каждой из стран

Ключевым препятствием для оперативной переброски сил НАТО через Европу станет бюрократия, из-за которой размещение сил альянса на Украине растянется на недели, утверждает Euractiv.

Аналитики и источники из военных кругов обрисовывают ситуацию на примере танков: чтобы их перебросить, для каждой из транзитных стран потребуется дипломатическое разрешение.

Фактически, скорость и оперативность перемещения войск будет определяться уровнем текущих отношений между армиями разных стран. Ежегодно военнослужащие Испании и Португалии проводят совместные учения. Поэтому на указанном участке проблем возникнуть не должно.

Источник издания напомнил, что транспортировка боевой техники является крайне сложной операцией с точки зрения логистики. Машины перевозят на платформах и тяжелом грузовом транспорте как по морским, так и сухопутным маршрутам.

К тому же, местные власти не слишком стремительно обрабатывают подобные вопросы. В докладе Европейской счетной палаты за 2025-й год говорится, что одна из стран-членов альянса (без конкретного названия) выдвинула требование для выдачи своего разрешения на перемещение: власти необходимо уведомить о мероприятии за 45 дней.

Это в девять раз превышает пятидневный стандарт, установленный Брюсселем. За такой период, отмечают журналисты, танк Leopard 2 мог преодолеть, двигаясь с максимальной скоростью 70 км/ч, более половины земной окружности.

"Для транзита и въезда/выезда из ЕС страны могут использовать форму ЕС 302, основанную на форме НАТО 302 – таможенной декларации для военных перевозок. Однако обработка таких запросов остаётся на усмотрение национальных властей. Максим Корде, старший научный сотрудник французского Института международных и стратегических исследований (IRIS), отметил, что количество органов, рассматривающих запрос, различается в разных странах – от министерств иностранных дел до органов внутренней безопасности, — что в совокупности замедляет процесс. Он добавил, что нет чёткой правовой базы, определяющей, как страны ЕС должны его обрабатывать", – говорится в материале.

Ранее Пентагон одобрил для Белого дома передачу "Томагавков" Украине: в CNN уточнили, что оборонное ведомство США не видит угрозы собственным запасам вооружения.