Генсек НАТО оскорбительно высказался о России и ее гражданах

Украинцы неожиданно подняли политика на смех за сомнительную логику

Во время недавнего выступления генсек НАТО Марк Рютте сделал несколько провокационных заявлений. В частности политик оскорбительно высказался о России и ее гражданах, которые несут службу в российских войсках и на флоте. По его словам, западные страны не должны относится к российской угрозе как к чему-то серьезному. Об этом он сказал, объясняя, почему альянс не дал никакого ответа на вторжение беспилотников и самолетов, а также до сих пор не принял по этому поводу никаких мер.

"Мы знаем, что их пилоты известны своим неумением управлять самолетами, а капитаны не умеют опускать якорь", – сказал Рютте.

Генсек уверяет, что если бы НАТО были слабее, то начали сбивать российские самолеты, которые входят без разрешения в воздушное пространство европейских стран. Однако более сильная позиция означает, что их нужно "аккуратно выводить" за пределы.

Тем не менее, Рютте убежден, что Россия может атаковать страны альянса в ближайшем будущем и якобы сделает это по указке со стороны Китая, который захочет отвлечь Запад от потенциальных боевых действий на Тайвани. Поэтому необходимо тратить больше средств на совместную оборону.

К слову, подобные заявления политика вызвали насмешки не только в России, но и на Украине. Украинцы в соцсетях назвали генсека НАТО "клоуном", а его попытки оправдаться перед западной аудиторией за неспособность обеспечить безопасность европейских государств – смешными.

"Пилоты не умеют летать, капитаны даже якорь бросать не способны, но Россия такая страшная, что надо потратить миллиарды на защиту от нее",

"Россияне так плохо кидают якорь, что у европейцев постоянно где-то подводный кабель рвется", – высмеяли его логику жители Украины.

Ранее Марк Рютте опозорился, когда пытался пошутить про российские "Лады".