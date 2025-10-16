Генсек НАТО оскорбительно высказался о России и ее гражданах

Генсек НАТО оскорбительно высказался о России и ее гражданах
Фото: Saeima / wikimedia.org
Украинцы неожиданно подняли политика на смех за сомнительную логику

Во время недавнего выступления генсек НАТО Марк Рютте сделал несколько провокационных заявлений. В частности политик оскорбительно высказался о России и ее гражданах, которые несут службу в российских войсках и на флоте. По его словам, западные страны не должны относится к российской угрозе как к чему-то серьезному. Об этом он сказал, объясняя, почему альянс не дал никакого ответа на вторжение беспилотников и самолетов, а также до сих пор не принял по этому поводу никаких мер.

"Мы знаем, что их пилоты известны своим неумением управлять самолетами, а капитаны не умеют опускать якорь", – сказал Рютте.

Генсек уверяет, что если бы НАТО были слабее, то начали сбивать российские самолеты, которые входят без разрешения в воздушное пространство европейских стран. Однако более сильная позиция означает, что их нужно "аккуратно выводить" за пределы.

Тем не менее, Рютте убежден, что Россия может атаковать страны альянса в ближайшем будущем и якобы сделает это по указке со стороны Китая, который захочет отвлечь Запад от потенциальных боевых действий на Тайвани. Поэтому необходимо тратить больше средств на совместную оборону.

К слову, подобные заявления политика вызвали насмешки не только в России, но и на Украине. Украинцы в соцсетях назвали генсека НАТО "клоуном", а его попытки оправдаться перед западной аудиторией за неспособность обеспечить безопасность европейских государств – смешными.

"Пилоты не умеют летать, капитаны даже якорь бросать не способны, но Россия такая страшная, что надо потратить миллиарды на защиту от нее",

"Россияне так плохо кидают якорь, что у европейцев постоянно где-то подводный кабель рвется", – высмеяли его логику жители Украины.

Ранее Марк Рютте опозорился, когда пытался пошутить про российские "Лады".

Источник: Telegram

Россия поставит на место США: назван способ предотвратить ядерную войну

Москву принуждают действовать решительно и нанести удар по Вашингтону при необходимости

"Все вышли": Трамп неожиданно объявил о полном развале БРИКС

Лидер уверен, что нанес по организации сокрушительный удар

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей