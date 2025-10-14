Генсек НАТО отпустил неловкую шутку про российские "Лады"

Политик попытался рассказать анекдот, но потерпел фиаско

Во время одного из недавних общественных мероприятий генеральный секретарь НАТО Марк Рютте решил отпустить шутку про российские "Лады", рассуждая о закупках истребителей F-35 или систем "Патриот". За неловкую попытку рассказать анекдот политика высмеяли в Сети, поскольку он не совсем понял изначальный юмор.

Когда Рютте говорил про то, что появится раньше – самолеты или ЗРК, он заявил, что это напоминает ему старую шутку про "Лады" и холодильник.

"Мужчина из "Лады" скажет вам, что она появится через 10 лет, и тогда можно спросить: утром или днем? А почему это важно? Потому что днем приедет уже холодильник", – сказал он.

При этом в Сети отметили, что шутку генсек украл у бывшего президента США Рейгана, который собирал различные анекдоты по всему миру. Однажды во время публичного выступления он рассказал один про советские машины, попутно восхищаясь чувством юмора людей в СССР. Лидер говорил, что в стране нужно стоять 10 лет в очереди на приобретение машины, а прежде требуется внести аванс. Один мужчина так и поступил, на что ему сказали в магазине приходить через 10 лет.

"Мужик спрашивает: "Утром или вечером?", продавец ему говорит: "Какая разница, это ж через 10 лет!". На это мужик отвечает: "Утром ко мне приходит водопроводчик"", – вспомнили в интернете.

