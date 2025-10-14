Генсек НАТО отпустил неловкую шутку про российские "Лады"

Генсек НАТО отпустил неловкую шутку про российские "Лады"
Фото: Ministerie van Buitenlandse Zaken / wikimedia.org
Политик попытался рассказать анекдот, но потерпел фиаско

Во время одного из недавних общественных мероприятий генеральный секретарь НАТО Марк Рютте решил отпустить шутку про российские "Лады", рассуждая о закупках истребителей F-35 или систем "Патриот". За неловкую попытку рассказать анекдот политика высмеяли в Сети, поскольку он не совсем понял изначальный юмор.

Когда Рютте говорил про то, что появится раньше – самолеты или ЗРК, он заявил, что это напоминает ему старую шутку про "Лады" и холодильник.

"Мужчина из "Лады" скажет вам, что она появится через 10 лет, и тогда можно спросить: утром или днем? А почему это важно? Потому что днем приедет уже холодильник", – сказал он.

При этом в Сети отметили, что шутку генсек украл у бывшего президента США Рейгана, который собирал различные анекдоты по всему миру. Однажды во время публичного выступления он рассказал один про советские машины, попутно восхищаясь чувством юмора людей в СССР. Лидер говорил, что в стране нужно стоять 10 лет в очереди на приобретение машины, а прежде требуется внести аванс. Один мужчина так и поступил, на что ему сказали в магазине приходить через 10 лет.

"Мужик спрашивает: "Утром или вечером?", продавец ему говорит: "Какая разница, это ж через 10 лет!". На это мужик отвечает: "Утром ко мне приходит водопроводчик"", – вспомнили в интернете.

Ранее стало известно, что генсек НАТО наорал на премьера Эстонии из-за вторжения российских самолетов.

Источник: соцсети

