Генсек НАТО наорал на премьера Эстонии из-за вторжения российских самолетов

Западные страны ощутили беспомощность перед "агрессией России"

Инцидент с российскими самолетами в небе над Эстонией спровоцировал грандиозный скандал в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте во время обсуждения ситуации наорал на эстонского премьер-министра Кристена Михаила, поскольку их мнения в отношении задействования в таких ситуациях четвертой статьи устава объединения разнятся, сообщают источники Fox News.

Рютте вывело из себя, что его вызвали на консультацию по поводу российских истребителей – по его мнению, частое задействование пункта коллективного договора может ослабить его силу.

"Один из источников сообщил, что он даже повысил голос на Михаила, предупредив, что НАТО следует быть осторожнее с частотой подачи сигналов тревоги", – указывают журналисты.

Генсек пояснил, что если бы статью задействовали каждый раз, когда Россия нарушает суверенитет западных государств, – например, посредством кибератак или вторжений беспилотников – то она быстро бы утратила свою эффективность.

При этом официальные представители НАТО, комментируя состоявшуюся беседу между Рютте и Михаилом, заявили, что глава организации "поддерживал Эстонию на протяжении всего процесса общения". Тем не менее они также указали, что нельзя ссылаться на четвертую статью каждую неделю, поскольку западные страны не могут "по-настоящему ответить на агрессию России".

Ранее журналист Христофору назвал несостоятельными попытки Рютте высмеять Путина.