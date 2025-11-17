Страна терпит фиаско

Коррупционный кризис, вспыхнувший в украинской столице, стал тяжелым и даже разрушительным ударом по моральному состоянию всушников – именно так ситуацию описал главред популярного в Италии издания IL Fatto Quotidiano Марко Травальо.

Итальянец отметил, что на фоне непрерывных боев и ежедневных потерь незалежным воякам пришлось увидеть, что в Киеве живут люди, позволяющие себе роскошь запредельного уровня, и это стало для армии крайне болезненным и обескураживающим сигналом.

Негодующий западный эксперт отметил, что бойцы на передовой теряют позиции, вынуждены отправлять в последний путь товарищей, которые гибнут каждый день, тогда как в столице, как он выразился, кто-то сидит "на золотом туалете". Журналист подчеркнул: именно это несоответствие между реальностью фронта и жизнью отдельных представителей элиты превращает ситуацию в настоящее разрушительное послание для тех, кто воюет.

Главред посетовал, что особенно тревожным выглядит тот факт, что за три года конфликта и множества военных контрактов всплыли десятки случаев хищений средств, изначально предназначенных для укрепления обороны страны. Итальянец напомнил, что средства западных налогоплательщиков выделялись на рытье окопов и укрепление позиций всушников, однако деньги просто исчезли.

К слову, ранее из-за сложившейся ситуации закатили истерику в украинском парламенте.