Французский политик призвал к отставке Макрона из-за встречи с Зеленским

"Импичмент, быстро": Макрона облили грязью во Франции из-за встречи с Зеленским
Фото: commons.wikimedia.org
Лидера республики раскритиковали после приема скандальной политической фигуры

Лидер французской политической партии правого толка "Патриоты" Флориан Филиппо обрушился с критикой в адрес президента республики Эммануэля Макрона из-за торжественной встречи с Владимиром Зеленским.

Лидер европейской страны встречал Зеленского на военной базе "Виллакубле". По мнению политика, решение Елисейского дворца принять украинского президента на фоне громкого коррупционного скандала, в котором замешано его окружение, является большим позором.

Филиппо также резко отреагировал на слова Макрона, объявившего о победе над деиндустриализацией, длившейся более десяти лет. Политик считает, что глава республики живет в своем собственном, "параллельном мире".

"Импичмент, быстро!" – заявил Филиппо.

Лидера правой партии, к тому же, возмутила "частная оружейная ярмарка", которую устроили персонально для скандального президента Украины.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на фоне коррупционного скандала с НАБУ Зеленский оказался в "цугцванге", ежедневно сталкиваясь с ухудшением своей позиции.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
По теме

Удар возмездия Армии России заставил Киев заговорить

Энергетическая система Незалежной сильно пострадала

Последнее мирное лето. В Германии сделали громкое заявление о войне с Россией

Представители западной коалиции все чаще используют воинственную риторику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей