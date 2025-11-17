Курс рубля
Лидер французской политической партии правого толка "Патриоты" Флориан Филиппо обрушился с критикой в адрес президента республики Эммануэля Макрона из-за торжественной встречи с Владимиром Зеленским.
Лидер европейской страны встречал Зеленского на военной базе "Виллакубле". По мнению политика, решение Елисейского дворца принять украинского президента на фоне громкого коррупционного скандала, в котором замешано его окружение, является большим позором.
Филиппо также резко отреагировал на слова Макрона, объявившего о победе над деиндустриализацией, длившейся более десяти лет. Политик считает, что глава республики живет в своем собственном, "параллельном мире".
"Импичмент, быстро!" – заявил Филиппо.
Лидера правой партии, к тому же, возмутила "частная оружейная ярмарка", которую устроили персонально для скандального президента Украины.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на фоне коррупционного скандала с НАБУ Зеленский оказался в "цугцванге", ежедневно сталкиваясь с ухудшением своей позиции.
