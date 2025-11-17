Лидера республики раскритиковали после приема скандальной политической фигуры

Лидер французской политической партии правого толка "Патриоты" Флориан Филиппо обрушился с критикой в адрес президента республики Эммануэля Макрона из-за торжественной встречи с Владимиром Зеленским.

Лидер европейской страны встречал Зеленского на военной базе "Виллакубле". По мнению политика, решение Елисейского дворца принять украинского президента на фоне громкого коррупционного скандала, в котором замешано его окружение, является большим позором.

Филиппо также резко отреагировал на слова Макрона, объявившего о победе над деиндустриализацией, длившейся более десяти лет. Политик считает, что глава республики живет в своем собственном, "параллельном мире".

"Импичмент, быстро!" – заявил Филиппо.

Лидера правой партии, к тому же, возмутила "частная оружейная ярмарка", которую устроили персонально для скандального президента Украины.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на фоне коррупционного скандала с НАБУ Зеленский оказался в "цугцванге", ежедневно сталкиваясь с ухудшением своей позиции.