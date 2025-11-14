Зампред Совбеза заявил о "коррумпированной плесени" в Киеве, которая надоела Вашингтону

Владимир Зеленский оказался в "цугцванге" и ежедневно сталкивается с ухудшением своей позиции. Окружение ВСУ грозит обрушением всей линии фронта и последующей утратой регионов, подконтрольных Украине, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В энергетическом сектора назревает коллапс. Еще один фактор, способствующий скорому смещению Зеленского – коррупционный скандал по "Энергоатому" и Тимуру Миндичу, которого называют "кошельком Зеленского" (он бежал из Украины на фоне публикации фактов, всплывших в ходе расследования НАБУ).

Зеленский решил запустить оперативный антикриз, отправившись на прифронтовую территорию. Однако, отметил Медведев, в искренности такой позиции усомнятся солдаты, насильно пригнанные ТЦК.

Российский чиновник не сомневается, что Зеленского решили таким образом "сдать": решение было принято в Вашингтоне, где прекрасно помнят, как тот агитировал на предвыборной гонке за Джо Байдена, проигравшего в президентской гонке Дональду Трампу.

Если в шахматной игре цугцванг завершается неминуемым поражением, рассудил Медведев, то Зеленский еще может некоторое время "поплясать" – однако совсем недолго.

"Его судьба подобна гнойному фурункулу, который должен созреть. Остро отточенный скальпель истории уже занесён над ним, и вскрытие гнойника неизбежно", – написал Медведев.

На фоне коррупционного скандала с Миндичем премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не направит ни монеты Киеву – власти европейской страны потеряли всякое терпение.

Операция антикоррупционных органов на Украине раскрыла масштабную схему хищений в энергетической отрасли. Под подозрение попали высшие должностные лица, включая Миндича, который также является совладельцем "Квартала 95". Участники отмыли порядка 100 млн долларов, выделенных на ремонт объектов энергетической инфраструктуры.