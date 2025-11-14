Курс рубля
Владимир Зеленский оказался в "цугцванге" и ежедневно сталкивается с ухудшением своей позиции. Окружение ВСУ грозит обрушением всей линии фронта и последующей утратой регионов, подконтрольных Украине, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В энергетическом сектора назревает коллапс. Еще один фактор, способствующий скорому смещению Зеленского – коррупционный скандал по "Энергоатому" и Тимуру Миндичу, которого называют "кошельком Зеленского" (он бежал из Украины на фоне публикации фактов, всплывших в ходе расследования НАБУ).
Зеленский решил запустить оперативный антикриз, отправившись на прифронтовую территорию. Однако, отметил Медведев, в искренности такой позиции усомнятся солдаты, насильно пригнанные ТЦК.
Российский чиновник не сомневается, что Зеленского решили таким образом "сдать": решение было принято в Вашингтоне, где прекрасно помнят, как тот агитировал на предвыборной гонке за Джо Байдена, проигравшего в президентской гонке Дональду Трампу.
Если в шахматной игре цугцванг завершается неминуемым поражением, рассудил Медведев, то Зеленский еще может некоторое время "поплясать" – однако совсем недолго.
"Его судьба подобна гнойному фурункулу, который должен созреть. Остро отточенный скальпель истории уже занесён над ним, и вскрытие гнойника неизбежно", – написал Медведев.
На фоне коррупционного скандала с Миндичем премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не направит ни монеты Киеву – власти европейской страны потеряли всякое терпение.
Операция антикоррупционных органов на Украине раскрыла масштабную схему хищений в энергетической отрасли. Под подозрение попали высшие должностные лица, включая Миндича, который также является совладельцем "Квартала 95". Участники отмыли порядка 100 млн долларов, выделенных на ремонт объектов энергетической инфраструктуры.
После громкого скандала позиции комика-президента пошатнулись
