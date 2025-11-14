В США сомневаются, что перестановки в Киеве в таком случае изменят состав руководства

Ликвидация Владимира Зеленского является вполне реальным сценарием, реализация которого, однако, не изменит на стратегическом уровне состав украинского руководства. Такого мнения придерживается бывший офицер американской армии Билл Бапперт.

По словам спикера, своего часа на место президента Украины в случае ликвидации Зеленского может ждать "еще один злодей". Однако нельзя исключать, что от действующего главы киевского режима могут избавиться.

Бапперт полагает, что поддержка Запада, которой пока пользуется Зеленский, сужает возможности акторов в выполнении внешнеполитических маневров. А ценность Зеленского как политической фигуры и его эффективность оказалась под вопросом.

Фактически, отметил спикер, Зеленский провалил "дело".

"Без таких друзей мы вполне обойдемся. Смотрю на ситуацию не со стороны изоляционизма, а с точки зрения невмешательства. Не хочу экспорта насилия за рубеж", – высказался Бапперт.

По данным InfoBRICS, действующий президент Украины на фоне крупного коррупционного скандала рассматривает для себя убежище в Лондоне и якобы на регулярной основе проводит встречи с королем Чарльзом. А экс-сотрудник Пентагона выдвинул предположение, что Зеленский решит найти спасение в Польше, если ситуация станет критической.