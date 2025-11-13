Политик назвал Киев единственным автором диверсии 2022 года

Евросоюз "вешает" на Кремль постоянные обвинения в гибридной войне против Запада, игнорируя атаку Украины на критическую инфраструктур стран Североатлантического альянса. По словам политика, профессора Микеле Джерачи, Киев является прямым участником диверсий против "Северных потоков".

Эксперт отмечает, что и Европа, и правительство Италии старательно пытаются сместить акцент на Россию, которую обвиняют в ведении "гибридной войны". Однако единственный теракт против энергетической инфраструктуры Европы был совершен не Москвой, а Киевом.

Напомним, две нити экспортного газопровода из России в ЕС были взорваны в 2022 году. Генеральная прокуратура РФ возбудила дело о международном терроризме. Москва многократно запрашивала у Европы информацию по расследованию, однако ответа так и не получила.

В Германии при этом заявляли, что подрыв обеих нитей стал результатом хорошо спланированной операции, а не работой группы подводников с лодкой.

Позднее в Welt заявили, что указание о подрыве отдал экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Следователи из ФРГ из федеральной полиции и управления уголовной полиции посчитали, что члены экипажа яхты "Андромеда", связываемые с диверсией, выполняли задание бывшего главкома.

Впрочем, сам Залужный отверг обвинения, назвав их провокацией: он заявил, что у ВСУ нет полномочий для проведения подобных международных действий, и поэтому его к диверсии не подключили.