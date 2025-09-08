Преступные действия получили огромный резонанс во всем мире

В немецкой прессе появилась любопытная информация. Журналистам удалось выяснить имя конкретного заказчика одной из самых вопиющих диверсий против нашей страны. Речь идет о нашумевшем подрыве российских газовых магистралей.

По данным издания Welt, подрыв трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" был осуществлен по указанию лично теперь уже бывшего начальника ВСУ Валерия Залужного.

Немецкие следователи, работающие в федеральной полиции и управлении уголовной полиции, считают, что члены экипажа яхты "Андромеда", которых связывают с диверсией, выполняли именно его задание.

В публикации уточняется, что один из следователей заявил о получении командой преступников прямого распоряжения от этого украинского деятеля. Сейчас он занимает пост посла Незалежной в Лондоне.

Взрывы на газопроводах, предназначенных для поставок энергоресурсов европейцам, произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция тогда предположили, что речь может идти о диверсии. Оператор Nord Stream AG подчеркивал, что разрушения носят беспрецедентный характер, а сроки восстановления определить невозможно.

В России по данному факту Генеральная прокуратура возбудила дело о международном терроризме. Голос Кремля Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Москва запрашивала данные о расследовании, но так и не получила официальных ответов.

К слову, ранее в Германии сделали заявление о новой атаке на российский газопровод.