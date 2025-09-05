Курс рубля
18 сентября некогда любимая в нашей стране исполнительница Кристина Орбакайте должна выйти на сцену музыкального фестиваля в Израиле. Внимательные журналисты неожиданно обнаружили украинский след в этом готовящемся новом шоу беглой знаменитости.
Сообщается, что символика мероприятия выдержана в цветах украинского флага, что тут же вызвало бурные обсуждения.
Кроме того, организовывать мероприятие будет Борис Белодубровский – давний знакомый звезды, автор ее хита "Жизнь одна" и бывший продюсер ее выступлений. Сегодня он открыто выражает поддержку соседнему государству в противостоянии с нашей страной.
При этом известно, что сама именитая блондинка пока никак не комментирует происходящее на международной арене и публично не обозначает свою политическую позицию.
Тем временем, ее творческие позиции на родине заметно пошатнулись. Артистка столкнулась с отменой концертов в России и, как утверждают источники, винит в этом свою мать Аллу Пугачеву, которая известна резкими заявлениями в адрес Российской Федерации и россиян.
