Орбакайте обвинила Пугачеву в отмене шоу в РФ - СМИ

Блондинка считает родительницу виновной в своих бедах

В звездном семействе разгорелся скандал: Кристина Орбакайте обвинила свою мать Аллу Пугачеву в том, что из-за нее срываются концерты в России. По крайней мере, об этом, ссылаясь на источники, пишет Telegram-канал Mash.

По информации осведомителя, блондинка хотела бы вернуться на родину и снова выступать, но опасается проблем, связанных с репутацией матери и ее супруга Максима Галкина*. Именно позиция родных и скандал вокруг них, как утверждают близкие к знаменитости источники, стала главной причиной, почему она до сих пор не появляется в российских залах.

Напомним, в прошлом году артистка приезжала в Россию, но после этого на нее обрушился шквал критики. С тех пор звезда так и не дала ни одного концерта на родине.

Предложения к ней поступают до сих пор: организаторы готовы платить двойные гонорары, обеспечивать конфиденциальность и создавать все условия для комфортного возвращения. Но знаменитость остается непреклонной и продолжает жить в Майами, выступая исключительно за границей.

К слову, ранее сын артистки заявил о расставании с супругой.

*признан иностранным агентом в России