Орбакайте обвинила Пугачеву в отмене шоу в РФ - СМИ

Свара в звездном семействе: Орбакайте ополчилась на Пугачеву
Кристина Орбакайте. Фото: соцсети
Блондинка считает родительницу виновной в своих бедах

В звездном семействе разгорелся скандал: Кристина Орбакайте обвинила свою мать Аллу Пугачеву в том, что из-за нее срываются концерты в России. По крайней мере, об этом, ссылаясь на источники, пишет Telegram-канал Mash.

По информации осведомителя, блондинка хотела бы вернуться на родину и снова выступать, но опасается проблем, связанных с репутацией матери и ее супруга Максима Галкина*. Именно позиция родных и скандал вокруг них, как утверждают близкие к знаменитости источники, стала главной причиной, почему она до сих пор не появляется в российских залах.

Напомним, в прошлом году артистка приезжала в Россию, но после этого на нее обрушился шквал критики. С тех пор звезда так и не дала ни одного концерта на родине.

Предложения к ней поступают до сих пор: организаторы готовы платить двойные гонорары, обеспечивать конфиденциальность и создавать все условия для комфортного возвращения. Но знаменитость остается непреклонной и продолжает жить в Майами, выступая исключительно за границей.

К слову, ранее сын артистки заявил о расставании с супругой.

*признан иностранным агентом в России

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
По теме

"Все как надо с СВО?": объявлено о начале решающего этапа

Ситуация развивается стремительно

Трамп сломил Орбана: Венгрия меняет позицию по Украине

Американский лидер нашел аргументы для того, чтобы переубедить своего венгерского коллегу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей