Пресняков решил развестись с Красновой

Пресняков подал на развод: "Это решение далось не просто"
Никита Пресняков с Аленой Красновой. Фото: соцсети
Разрушилась очередная звездная пара

Представитель звездной династии исполнителей Никита Пресняков подтвердил, что прекращает брачные отношения с эффектной блондинкой Аленой Красновой после десяти лет связи.

Официальное заявление о разводе артист сделал на фоне появившихся ранее сплетен о разладе в звездном семействе, которые начали распространяться еще весной. Тогда поклонники заметили, что девушка удалила совместные снимки в соцсетях и вернулась жить в Россию.

Сын Кристины Орбакайте пояснил, что их разногласия с экс-возлюбленной касаются взглядов на семью и распределение ролей в отношениях. По словам музыканта, у каждого из них свое представление о том, как должен выглядеть следующий этап жизни.

Парень отметил, что ни он, ни модель не считают друг друга виноватыми в происходящем. По его словам, решение о разводе было трудным, но они предпочли откровенно все обсудить и постараются сохранить теплые воспоминания о совместной жизни.

"Это решение далось не просто", – с горечь признался знаменитый исполнитель.

Ранее близкие пары делились, что блондинка тяжело переживала ухудшение финансовой ситуации после переезда семьи в США. Этот факт, как утверждают источники, также мог повлиять на разлад в семействе.

К слову, ранее всплыли очередные грязные подробности разрушения семьи Дибровых.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Зеленский бросил вызов Трампу – на Западе началась паника

Глава киевского режима не намерен отступать

Подведены итоги переговоров Трампа и Зеленского

Беседа состоялась накануне, 18 августа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей