Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Представитель звездной династии исполнителей Никита Пресняков подтвердил, что прекращает брачные отношения с эффектной блондинкой Аленой Красновой после десяти лет связи.
Официальное заявление о разводе артист сделал на фоне появившихся ранее сплетен о разладе в звездном семействе, которые начали распространяться еще весной. Тогда поклонники заметили, что девушка удалила совместные снимки в соцсетях и вернулась жить в Россию.
Сын Кристины Орбакайте пояснил, что их разногласия с экс-возлюбленной касаются взглядов на семью и распределение ролей в отношениях. По словам музыканта, у каждого из них свое представление о том, как должен выглядеть следующий этап жизни.
Парень отметил, что ни он, ни модель не считают друг друга виноватыми в происходящем. По его словам, решение о разводе было трудным, но они предпочли откровенно все обсудить и постараются сохранить теплые воспоминания о совместной жизни.
"Это решение далось не просто", – с горечь признался знаменитый исполнитель.
Ранее близкие пары делились, что блондинка тяжело переживала ухудшение финансовой ситуации после переезда семьи в США. Этот факт, как утверждают источники, также мог повлиять на разлад в семействе.
К слову, ранее всплыли очередные грязные подробности разрушения семьи Дибровых.
Глава киевского режима не намерен отступать
Беседа состоялась накануне, 18 августа