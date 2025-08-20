Пресняков решил развестись с Красновой

Разрушилась очередная звездная пара

Представитель звездной династии исполнителей Никита Пресняков подтвердил, что прекращает брачные отношения с эффектной блондинкой Аленой Красновой после десяти лет связи.

Официальное заявление о разводе артист сделал на фоне появившихся ранее сплетен о разладе в звездном семействе, которые начали распространяться еще весной. Тогда поклонники заметили, что девушка удалила совместные снимки в соцсетях и вернулась жить в Россию.

Сын Кристины Орбакайте пояснил, что их разногласия с экс-возлюбленной касаются взглядов на семью и распределение ролей в отношениях. По словам музыканта, у каждого из них свое представление о том, как должен выглядеть следующий этап жизни.

Парень отметил, что ни он, ни модель не считают друг друга виноватыми в происходящем. По его словам, решение о разводе было трудным, но они предпочли откровенно все обсудить и постараются сохранить теплые воспоминания о совместной жизни.

"Это решение далось не просто", – с горечь признался знаменитый исполнитель.

Ранее близкие пары делились, что блондинка тяжело переживала ухудшение финансовой ситуации после переезда семьи в США. Этот факт, как утверждают источники, также мог повлиять на разлад в семействе.

