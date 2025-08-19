Гордон рассказала новые подробности о предполагаемом любовнике Дибровой

Звездные расставания обрастают жуткими деталями

Адвокат Екатерина Гордон поделилась деталями скандальной истории вокруг Полины и Дмитрия Дибровых, заявив, что за фасадом идеальной картинки скрываются тревожные события. По словам юриста, в семье Романа Товстика, предполагаемого любовника Дибровой, происходят серьезные конфликты, в которых страдает его супруга Елена.

Юрист рассказала, что была вынуждена вызывать полицию в дом своей клиентки. По ее информации, мужчина без предупреждения приехал туда с посторонними, чтобы забрать вещи, включая общее имущество – например, рояль и бытовую технику. Она утверждает, что их действия сопровождались грубостью, а водителя бизнесмена обвинила в том, что он по указанию хозяина заблокировал Елену в машине с ребенком.

Кроме того, звездный адвокат высказалась и в адрес Полины. Она заявила, что та отправила не только своих детей, но и детей Елены в Ростов, что, по ее мнению, неприемлемо. Блондинка призвала вернуть несовершеннолетних их матери и резко раскритиковала Полину за вмешательство в чужую семью.

Кроме того, адвокат всерьез обеспокоена безопасностью своей подопечной. Она не исключает, что женщине могут подмешивать в еду некие препараты, и бьет тревогу. Юрист подчеркнула, что дом, в который Роман может прийти без предупреждения, находится под его полным контролем, включая камеры и персонал.

К слову, ранее сподвижница Дибровой выдала грязные детали о ее разводе.