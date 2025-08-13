Участница Dibrova Club поделилась подробностями о разводе Дибровых

"Причина – зависть": сподвижница выдала грязные детали развода Дибровой
Дмитрий Дибров с женой. Фото: соцсети
Крах звездного семейства заинтриговал всю страну

Участницы сообщества Dibrova Club встали на сторону Полины Дибровой после сообщений о ее разрыве с Дмитрием Дибровым. Крах звездного семейства заинтриговал всю страну, люди продолжают с большим вниманием следить за развитием событий.

По имеющимся данным, звездные супруги приняли решение разойтись после шестнадцати лет брака. Причиной разрыва стал роман красотки с 50-летним женатым предпринимателем Романом Товстиком. История вызвала волну осуждения, так как ранее семьи Дибровых и Товстиков поддерживали теплые отношения, а теперь обе пары распались.

Однако одна из участниц клуба подчеркнула, что обвинения в адрес Полины беспочвенны, ведь она давно не общалась с супругой Товстика Еленой. Мол, они не были подругами, поэтому говорить о какой-то излишней подлости нельзя. Сподвижница эффектной разлучницы выдала и другие грязные подробности скандала.

По ее словам, контакт Полины и Елены прервался девять лет назад из-за зависти. Она отметила, что жена шоумена всегда отличалась активностью и широтой интересов, тогда как увлечения ее оппонентки якобы были ограниченными. Кроме того, участница сообщества назвала характер жены бизнесмена сложным и излишне эмоциональным.

"Они не общались 9 лет. Причиной стала зависть", – сообщила собеседница журналистов.

К слову, ранее была названа реальная причина распада звездного семейства.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
