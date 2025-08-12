Психолог объяснил, кто виноват в измене Полины Дибровой мужу

Специалист не считает, что брошенные супруги – главные жертвы обстоятельств

Причина измены в долгих супружеских отношениях не бывает односторонней. Как правило, один из супругов приходит к этому после долгой неспособности справиться с какой-то проблемой в отношениях. Психолог Артем Крупнов объяснил, почему Полина Диброва и Роман Товстик могли пойти на подобный шаг.

По словам специалиста, для всех участников скандала ситуация складывается непростая. Не только из-за самого факта измены, который сопровождается виной, обидой, разочарованием, тоской и тревогой за будущее, но и из-за публичности участников инцидента. В подобных случаях нагрузка на психику кратно увеличивается, и каждому переживать семейную трагедию очень непросто.

Ситуация, когда две семьи дружат и кто-то из супругов становятся тайными любовниками – не редкость. Как указал Крупнов, обычно это происходит по трем причинам: появление сильной эротической симпатии, затяжные конфликты в отношениях и отсутствие морально-нравственных ограничений у кого-то из членов семьи.

"Ответственны, кто бы что ни говорил, все участники. В данном случае я считаю, что все четверо. В отношениях не бывает такого, что кто-то один абсолютный ангел и абсолютная жертва, а другой абсолютный злодей и негодяй. У всех есть свой вклад в развитие ситуации", – подчеркнул психолог.

Лучший выход из кризиса, отметил специалист, – совместная беседа. Не исключено, что при помощи психотерапевта. Это помогает внести ясность в отношения и избежать затяжных конфликтов и драм, чтобы решить ситуацию достойно.